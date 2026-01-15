Haberler

Franklin Templeton, iki para piyasası fonunu Blockchain uyumlu hale getirdi

Güncelleme:
Yatırım devi Franklin Templeton, bağlı şirketi Western Asset Management bünyesindeki iki kurumsal para piyasası fonunu tokenize finans ve düzenlenmiş stablecoin piyasalarında kullanılabilir hale getirmek için güncelledi.

Franklin Templeton, kurumsal müşterilerine Blockchain destekli platformlarda tanıdık nakit yönetim araçlarını sunmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Western Asset Management çatısı altındaki iki para piyasası fonunda yapısal değişikliklere gitti. Güncellemeler, kurumsal yatırımcıların hem tokenize finans ekosisteminde hem de düzenlenmiş stablecoin rezerv çerçevelerinde bu fonları kullanabilmesine olanak tanıyor.

İLK FON: STABLECOİN REZERVLERİNE UYGUN YAPI

Western Asset Institutional Treasury Obligations Fund, ABD'de geçen Temmuz ayında yürürlüğe giren GENIUS Act kapsamındaki rezerv gereksinimlerini karşılayacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Yasa, düzenlenmiş stablecoinleri desteklemek için kullanılabilecek varlıklara ilişkin standartları belirliyor. Fon artık yalnızca 93 gün veya daha kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinden oluşuyor ve bu sayede stablecoin rezervi olarak kullanılmaya uygun hale geldi.

İKİNCİ FON: DİJİTAL PAY SINIFI

Western Asset Institutional Treasury Reserves Fund ise yeni bir dijital kurumsal pay sınıfı eklenerek güncellendi. Bu yapı, onaylı aracı kuruluşların fon sahipliğini Blockchain altyapısı üzerinden kaydetmesine ve transfer etmesine imkan tanıyor. Fonun kendisi geleneksel bir para piyasası fonu olarak kalmaya devam ediyor. Ancak yeni dağıtım altyapısı sayesinde daha hızlı uzlaşma, dijital teminat ve nakit yönetim sistemleriyle entegrasyon ile 7/24 transfer ve takas işlemleri mümkün hale geliyor.

Franklin Templeton, güncellemelerin kurumsal yatırımcıların yeni kripto fonları yerine halihazırda aşina oldukları ürünlerle zincir üstü altyapıyı benimsemelerine yardımcı olmayı hedeflediğini açıkladı.

Burak KÖSE
500

