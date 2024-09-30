Finans devi kripto sektöründen iki önemli isimle gücünü artırdı

Londra merkezli bankacılık platformu OpenPayd, kripto para piyasalarının önde gelen firmalarından olan FalconX'te görev yapan Lux Thiagarajah ve Richard Usher'ı transfer ederek ekibini güçlendirdi. Bu stratejik hamle, şirketin büyüme ve ticaret yeteneklerini genişletmeyi amaçlarken, Thiagarajah ve Usher'ın tecrübeleri OpenPayd'a yeni bir ivme kazandıracak.

Kripto Sektöründe Deneyimli İki Yönetici, OpenPayd'ın Global Pazardaki Yükselişini Destekleyecek

Bankacılık sektörünün yenilikçi oyuncularından OpenPayd, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, kripto para borsası FalconX'in iki deneyimli ismini Londra ofisine transfer etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Lux Thiagarajah ve Richard Usher, OpenPayd'in stratejik büyüme hedeflerinde kilit rol oynayacak. Thiagarajah, şirketin genişleme planlarını yönetecekken Usher ise ticari faaliyetlerin başında yer alacak.

Her iki isim de FalconX'te önemli başarılara imza attı ve şirketin döviz ticareti alanındaki atılımlarına öncülük ettiler. Tecrübeli isimler yeni görevlerinin yanı sıra deneyimli isimler FalconX'e danışmanlık hizmeti vermeye devam edecekler.

FalconX cephesinden yapılan açıklamada, iki değerli çalışanın ayrılığına rağmen danışman olarak katkılarının süreceği vurgulandı. Ayrıca şirket, Hilal Mehydene'nin katılımıyla döviz ticareti ekibini genişletme planlarını duyurdu.

Lux Thiagarajah, OpenPayd'e katılımıyla ilgili heyecanını dile getirirken, yeni görevinde müşterilere sunulacak ticari hizmetleri geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti.