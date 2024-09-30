Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Finans devi kripto sektöründen iki önemli isimle gücünü artırdı

Finans devi kripto sektöründen iki önemli isimle gücünü artırdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OpenPayd, kripto piyasasının deneyimli isimleri Lux Thiagarajah ve Richard Usher'ı bünyesine katarak finans ve ticaret alanındaki hizmetlerini genişletiyor. Bu önemli transferler, şirketin uluslararası alandaki büyüme stratejilerine derinlik kazandıracak.

Londra merkezli bankacılık platformu OpenPayd, kripto para piyasalarının önde gelen firmalarından olan FalconX'te görev yapan Lux Thiagarajah ve Richard Usher'ı transfer ederek ekibini güçlendirdi. Bu stratejik hamle, şirketin büyüme ve ticaret yeteneklerini genişletmeyi amaçlarken, Thiagarajah ve Usher'ın tecrübeleri OpenPayd'a yeni bir ivme kazandıracak.

Kripto Sektöründe Deneyimli İki Yönetici, OpenPayd'ın Global Pazardaki Yükselişini Destekleyecek

Bankacılık sektörünün yenilikçi oyuncularından OpenPayd, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, kripto para borsası FalconX'in iki deneyimli ismini Londra ofisine transfer etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Lux Thiagarajah ve Richard Usher, OpenPayd'in stratejik büyüme hedeflerinde kilit rol oynayacak. Thiagarajah, şirketin genişleme planlarını yönetecekken Usher ise ticari faaliyetlerin başında yer alacak.

Her iki isim de FalconX'te önemli başarılara imza attı ve şirketin döviz ticareti alanındaki atılımlarına öncülük ettiler. Tecrübeli isimler yeni görevlerinin yanı sıra deneyimli isimler FalconX'e danışmanlık hizmeti vermeye devam edecekler.

FalconX cephesinden yapılan açıklamada, iki değerli çalışanın ayrılığına rağmen danışman olarak katkılarının süreceği vurgulandı. Ayrıca şirket, Hilal Mehydene'nin katılımıyla döviz ticareti ekibini genişletme planlarını duyurdu.

Lux Thiagarajah, OpenPayd'e katılımıyla ilgili heyecanını dile getirirken, yeni görevinde müşterilere sunulacak ticari hizmetleri geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Finans Usher

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük İstanbulspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Fatih Karagümrük İstanbulspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu? Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster! Hangi ikisi tarihî kayıtlara göre birbiriyle hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin" filminde İyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kayserispor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir? Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });