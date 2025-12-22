Fed kripto şirketleri için yeni ödeme hizmetini sundu

ABD Merkez Bankası ( Fed ), finansal teknoloji ve kripto odaklı şirketlerin merkez bankası ödeme altyapısına sınırlı erişim sağlamasına olanak tanıyacak yeni bir "ödeme hesabı" modelini tartışmaya açtı. Kurum, sektördeki inovasyonu yakalamak amacıyla tasarlanan bu yeni çerçeve için kamuoyundan ve sektör paydaşlarından geri bildirim talep ediyor.

SEKTÖR İÇİN KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Fed Guvernörü Christopher Waller, kısa süre önce yaptığı açıklamada yeni hesap türünün ödeme sisteminin güvenliğini tehlikeye atmadan inovasyonu destekleyeceğini vurguladı. Waller'a göre bu adım, ödeme endüstrisindeki hızlı gelişmelere ve bankacılık modellerindeki değişime bir yanıt niteliği taşıyor. Uygun görülen finansal kuruluşlar, bu sayede belirli işlem faaliyetlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Kurum içinde bu konuda tam bir görüş birliği bulunmuyor. Guvernör Michael Barr, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi risklere karşı net önlemler alınmadığı takdirde bu girişimin tehlike yaratabileceğini savundu. Barr özellikle Fed tarafından doğrudan denetlenmeyen kurumların sisteme dahil edilmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Circle, Coinbase, Kraken ve Block gibi ABD merkezli büyük kripto ödeme şirketlerinin bu yeni yapıdan faydalanması bekleniyor. Bu hamle, kripto sektörü ile geleneksel bankacılık arasındaki köprüyü güçlendirebilir. Sektör temsilcileri geçtiğimiz yıl Biden yönetimini, kendilerini bankacılık sisteminden bilinçli olarak dışlamakla suçlamış ve bu durumu "Operation Chokepoint 2.0" olarak adlandırmıştı. Fed'in bu yeni adımı, endüstri için önemli bir geri dönüş anlamına gelebilir.

Önerilen ödeme hesapları, büyük Wall Street bankalarının sahip olduğu "ana hesap" (master account) ayrıcalıklarının tamamını sunmayacak. Yeni hesaplar sahiplerine faiz kazandırmayacak ve Fed kredi imkanlarına erişim sağlamayacak. Hesaplarda bakiye sınırlamaları gibi çeşitli kısıtlamalar da uygulanacak.

Teklifin Federal Kayıt'ta yayımlanmasının ardından 45 gün sürecek bir geri bildirim süreci başlayacak. Christopher Waller, yeni hesap özelliğinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesini beklediklerini kaydetti.