Haberler

Fed kripto şirketleri için yeni ödeme hizmetini sundu

Fed kripto şirketleri için yeni ödeme hizmetini sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed), fintech ve kripto para firmalarının ödeme sistemlerine erişimini sağlayacak yeni bir hesap türü için halkın görüşüne başvurdu. Öneri, inovasyonu desteklemeyi amaçlarken çeşitli kısıtlamalar da içeriyor.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), finansal teknoloji ve kripto odaklı şirketlerin merkez bankası ödeme altyapısına sınırlı erişim sağlamasına olanak tanıyacak yeni bir "ödeme hesabı" modelini tartışmaya açtı. Kurum, sektördeki inovasyonu yakalamak amacıyla tasarlanan bu yeni çerçeve için kamuoyundan ve sektör paydaşlarından geri bildirim talep ediyor.

SEKTÖR İÇİN KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Fed Guvernörü Christopher Waller, kısa süre önce yaptığı açıklamada yeni hesap türünün ödeme sisteminin güvenliğini tehlikeye atmadan inovasyonu destekleyeceğini vurguladı. Waller'a göre bu adım, ödeme endüstrisindeki hızlı gelişmelere ve bankacılık modellerindeki değişime bir yanıt niteliği taşıyor. Uygun görülen finansal kuruluşlar, bu sayede belirli işlem faaliyetlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Kurum içinde bu konuda tam bir görüş birliği bulunmuyor. Guvernör Michael Barr, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi risklere karşı net önlemler alınmadığı takdirde bu girişimin tehlike yaratabileceğini savundu. Barr özellikle Fed tarafından doğrudan denetlenmeyen kurumların sisteme dahil edilmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Circle, Coinbase, Kraken ve Block gibi ABD merkezli büyük kripto ödeme şirketlerinin bu yeni yapıdan faydalanması bekleniyor. Bu hamle, kripto sektörü ile geleneksel bankacılık arasındaki köprüyü güçlendirebilir. Sektör temsilcileri geçtiğimiz yıl Biden yönetimini, kendilerini bankacılık sisteminden bilinçli olarak dışlamakla suçlamış ve bu durumu "Operation Chokepoint 2.0" olarak adlandırmıştı. Fed'in bu yeni adımı, endüstri için önemli bir geri dönüş anlamına gelebilir.

Önerilen ödeme hesapları, büyük Wall Street bankalarının sahip olduğu "ana hesap" (master account) ayrıcalıklarının tamamını sunmayacak. Yeni hesaplar sahiplerine faiz kazandırmayacak ve Fed kredi imkanlarına erişim sağlamayacak. Hesaplarda bakiye sınırlamaları gibi çeşitli kısıtlamalar da uygulanacak.

Teklifin Federal Kayıt'ta yayımlanmasının ardından 45 gün sürecek bir geri bildirim süreci başlayacak. Christopher Waller, yeni hesap özelliğinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesini beklediklerini kaydetti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Konya Havzası, her yıl 10 santimetre çöküyor

Konya havzası alarm veriyor: Her yıl 10 santimetre çöküyor
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
title