FDIC yetkilisinden dikkat çeken kripto para çıkışı

FDIC Başkan Yardımcısı Travis Hill, bankaların kripto para birimleriyle olan etkileşimlerine yönelik sınırlamaları eleştirerek daha açık ve şeffaf düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı. Federal düzenleyicilerin inovasyonu baltalayan "Duraklama Mektupları"nın kullanımını eleştiren Hill, Blockchain teknolojisi ve dijital varlıklarla ilgili net yönergelerin sunulması gerektiğini belirtti.

Kripto Dünyasında Yeni Bir Sayfa: FDIC Cephesinden İnovasyonu Destekleyici Adımlar

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkan Yardımcısı Travis Hill, bankaların kripto para sektörüyle etkileşimini sınırlayan düzenleyici yaklaşımları sert bir dille eleştirdi. Hill, özellikle "duraklama mektupları" uygulamasının Blockchain teknolojisindeki gelişmeleri ve yenilikleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Mart 2022'den Mayıs 2023'e kadar çeşitli bankalara gönderilen duraklama mektupları, FDIC Genel Müfettişi raporunda da yer aldı. Bu mektuplarla bankalardan kripto faaliyetlerini durdurmaları ve ek bilgi sunmaları istendi.

2022'den bu yana FDIC'de görev yapan Hill, Banka Gizlilik Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini savunarak, mevcut yasanın bankaları hesap kapatmaya yönlendiren yapısının değiştirilmesini talep etti. Hill ayrıca, 2013 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve bazı sektörlerin bankacılık hizmetlerine erişimini kısıtlayan Chokepoint Operasyonu'nu da eleştiri konusu yaptı.

Konuyla ilgili gelişmeler, Coinbase'in 2023 Haziran ayında FDIC'ye açtığı dava ile daha da önem kazandı. Coinbase, FDIC'yi kripto sektörü ile bankacılık sistemi arasındaki bağları koparmaya çalışmakla suçlamıştı.

Hill'in açıklamaları, Cardano kurucusu Charles Hoskinson'dan destek görürken, yeni atanan Kripto Çar'ı David Sacks'in bankacılık kısıtlamalarını ele alma sözü, siyasi çevrelerde yankı uyandırdı. FDIC Başkan Yardımcısı, kurumun dijital varlıklara yönelik tutumunun daha şeffaf olması gerektiğinin altını çizdi.