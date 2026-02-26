FCA, Revolut dahil dört firmayı stablecoin sandbox programına seçti

FCA, yaptığı açıklamada Revolut, Monee Financial Technologies, ReStabilise ve VVTX'in programa katılmak üzere seçildiğini duyurdu. Düzenleyici kurum, sandbox programının firmalara stablecoin ürünlerini uygun güvenceler altında gerçek piyasa koşullarında test etme imkanı tanıyacağını belirtti. FCA ayrıca programın, önerilen politikaların canlı ortamda değerlendirilmesine ve gelecekteki düzenlemelerin etkin bir şekilde şekillendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

MERKEZ BANKASI DA STABLECOIN GELİŞTİRMEYE YEŞİL IŞIK YAKTI

İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) da geçen ay stablecoin geliştirme çalışmalarını ilerletme planlarını açıklamıştı. Bankanın İcra Direktörü Sasha Mills, stablecoinlerin perakende ve toptan ödemeleri modernleştirme potansiyeli taşıdığını, daha hızlı, ucuz ve verimli işlemlere olanak sağlayabileceğini ifade etmişti.

FCA ve İngiltere Merkez Bankası, stablecoinler, işlem platformları, borç verme, staking ve saklama hizmetlerini kapsayan geniş çaplı bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için koordineli bir şekilde çalışıyor. Bu düzenlemelerin yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD CEPHESİNDE DURUM

ABD'de ise kapsamlı stablecoin düzenlemesi, geçen temmuz ayında yasalaşan GENIUS Yasası ile zaten yürürlükte bulunuyor. Ancak düzenleyiciler, yasanın uygulama detaylarını henüz kesinleştirmedi.

FCA'nın Ödemeler ve Dijital Varlıklar Direktörü Matthew Long, İngiltere'deki stablecoin ihraççılarının ödemeler, takas ve alım satım işlemlerinde güvenilir şekilde kullanılabilmesini desteklediklerini açıkladı. Long, bu adımın hem tüketicilere hem de finansal işlemlere fayda sağlayacağını ve hükümetin Ulusal Ödemeler Vizyonu'na katkıda bulunacağını belirtti.