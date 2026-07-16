Haberler

FATF: "Kripto suçları stablecoinlerle işleniyor"

FATF: 'Kripto suçları stablecoinlerle işleniyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Mali Eylem Görev Gücü (FATF), suçluların yasa dışı finans için stablecoinleri giderek daha fazla kullandığı uyarısında bulundu. Kuruluşa göre zincir üstünde tespit edilen suç faaliyetlerinin büyük bölümü artık dolara sabitli kripto paraları içeriyor.

Küresel kara para aklamayla mücadele otoritesinin perşembe günü yayımladığı son rapora göre suç ağları, dondurma ve varlık el koymalarına direnecek biçimde tasarlanmış kendilerine özel stablecoinler geliştirmeye de başladı. FATF, yasa dışı aktörler düzenleme boşluklarından yararlanırken ülkeleri kripto kara para aklama standartlarını uygulamayı hızlandırmaya çağırdı.

Bulgular, FATF'nin ülkelerin kripto paralara yönelik kara para aklama standartlarını nasıl uyguladığına ilişkin yıllık değerlendirmesinden geliyor. Ankete katılan ülkelerin yüzde 83'ü Seyahat Kuralı'nı yasalaştırmış olsa da bu oran bir yıl önce yüzde 73'tü. FATF'ye göre birçok ülke bu yasal çerçeveleri henüz etkili denetim ve uygulamaya dönüştürebilmiş değil.

SEYAHAT KURALINI YASALAŞTIRAN ÜLKE ORANI YÜZDE 83

FATF'nin Seyahat Kuralı, finansal kuruluşların ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, belirli bir eşiğin üzerindeki sınır ötesi ödemeler ve kripto işlemlerinde gönderici ile alıcı bilgilerini paylaşmasını zorunlu kılıyor. Kural, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için 1.000 dolar ya da 1.000 euroluk bir taban belirliyor.

Ankete katılan ülkelerin çoğu bu kuralı yasalaştırmış olsa da FATF, yasal çerçevenin uygulamaya geçirilmesinde ciddi bir açık bulunduğunu vurguladı. Kuruluşa göre bu kuralların kâğıt üzerinde kalmayıp fiilen denetime dönüşmesi gerekiyor.

FATF DEFİ RİSKLERİNİ DÜZENLEYİCİ KÖR NOKTA SAYDI

Rapor ayrıca ülkelerin denizaşırı kripto hizmet sağlayıcılarıyla mücadelede zorlanmayı sürdürdüğü uyarısında bulundu. FATF, merkeziyetsiz finansın (DeFi) taşıdığı risklerin değerlendirilmesinin de güçleştiğini, bu alanın büyüyen bir düzenleyici kör noktaya dönüşebileceğini belirtti.

Kuruluşa göre suçluların stablecoinleri ve kendilerine özel tokenleri kullanması, denetimin ülkeden ülkeye değişen hızıyla birleşince yasa dışı finansa alan açıyor. FATF, bu tabloyu kapatmak için ülkeleri standartları eşgüdümlü ve hızlı biçimde hayata geçirmeye çağırdı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

Yardım kutusundaki paranın miktarı daha ilginç
Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779'a çıktı

Salgın kontrolden çıkıyor! 1000'e yakın çocuk hayatını kaybetti
Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir

Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti

Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi