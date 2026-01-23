Farcaster'ın arkasındaki şirket, 180 milyon doları yatırımcılara iade ediyor

Merkle Manufactory'nin kurucu ortağı Dan Romero, Perşembe günü X platformunda yaptığı açıklamada şirketin yatırımcılara sermayelerini tam olarak iade etmeyi planladığını duyurdu. Bu açıklama, Farcaster protokolünün Haun Ventures destekli merkeziyetsiz sosyal medya altyapı şirketi Neynar'a satılmasının ardından geldi.

PROTOKOL KAPANMIYOR

Romero, Farcaster'ın geleceğine ilişkin spekülasyonlara da yanıt verdi. "Farcaster kapanmıyor. Protokol çalışıyor ve çalışmaya devam edecek." diyen Romero, platformun Aralık ayında yaklaşık 250.000 aylık aktif kullanıcıya ulaştığını ve 100.000'den fazla fonlanmış cüzdana sahip olduğunu belirtti.

Neynar'ın bu hafta başındaki duyurusuna göre şirket, Farcaster'ı satın alarak protokolü daha geliştirici odaklı bir yöne taşımayı planlıyor. Romero ise beş yıllık süreçte yatırımcı sermayesini iyi yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.

YATIRIMCILAR İADE PLANINI DOĞRULADI

Eski Coinbase yöneticisi ve erken dönem Farcaster yatırımcısı Balaji Srinivasan, iade planını kamuoyu önünde doğrulayan isimler arasında yer aldı. Srinivasan, X platformundaki açıklamasında teknolojinin gerçek ve işlevsel olduğunu vurgularken, protokollerin geleneksel girişimlere kıyasla olgunlaşmasının daha uzun sürebileceğini belirtti. Neynar'a devrin, Farcaster'ın uzun vadeli merkeziyetsizlik hedefine yaklaşmasına yardımcı olabileceğini de ekledi.

2020 yılında Romero ve Varun Srinivasan tarafından kurulan Merkle Manufactory, a16z Crypto ve Paradigm gibi önde gelen risk sermayesi fonlarının desteğini almıştı. Farcaster, 2024 yılında gerçekleştirilen 150 milyon dolarlık Series A yatırım turuyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak o yılın en büyük Web3 fonlama anlaşmalarından birine imza atmıştı.