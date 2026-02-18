Haberler

eToro hisseleri, yüzde 19 değer kazandı

Güncelleme:
Online yatırım platformu eToro'nun hisseleri, dördüncü çeyrek net gelirinin yüzde 6 artarak 69 milyon dolara ulaştığını gösteren bilanço raporunun ardından salı günü yüzde 19 yükseldi. Kripto türev işlemlerinde ise şirket, 74 milyon dolarlık net kâra geçiş yaptı.

Yatırımcılar, eToro'nun en son açıkladığı çeyreklik rapora olumlu tepki verdi. Şirket, geçen mayıs ayında 4 milyar doların üzerinde bir değerlemeyle halka açılmış ve Nasdaq'taki halka arz yaklaşık 620 milyon dolar kaynak sağlamıştı.

KRİPTO GELİRLERİ GERİLEDİ, NET KÂR ARTTI

Şirketin kripto varlık gelirleri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki 5,8 milyar dolar seviyesinden 3,6 milyar dolara geriledi. Ancak net gelir 69 milyon dolara yükselerek 2024'e kıyasla yüzde 6 artış kaydetti. Dördüncü çeyrekteki dijital varlık gelir düşüşü, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paraların kasım ayında belirgin bir değer kaybı yaşadığı ve ardından aralık ayında nispeten dengelendiği geniş çaplı piyasa gerilemesini yansıttı.

eToro, 2025 yılının tamamında kripto ile ilgili gelirlerinin yaklaşık 13 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Platformda 150'den fazla dijital varlık işleme sunuluyor. Şirketin kripto varlıklara ilişkin gelir maliyeti ise 12,9 milyar dolar olarak gerçekleşti ve elde edilen gelirlere neredeyse eşit kaldı.

TÜREV İŞLEMLERDE GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Türev tarafında eToro, dördüncü çeyrekte kripto türev işlemlerinden yaklaşık 74 milyon dolarlık net alım satım geliri elde ettiğini bildirdi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde raporlanan 130 milyon dolarlık zarara kıyasla dikkat çekici bir iyileşmeye işaret ediyor.

Şirket, yayımladığı açıklamada yapay zekâ ve zincir üstü piyasa altyapısına yönelik gelişmelerin yatırım yapma biçimlerini yeniden şekillendirdiğini belirterek, eToro'nun bu dönüşümü yakalamak için benzersiz bir konumda olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca şirketin kripto ve tokenizasyon alanındaki köklü deneyimiyle, finansal sistemin giderek zincir üstüne taşındığı bu süreçte öncü bir rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.

