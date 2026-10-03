Ethereum'da staking kesintisi rafa kalktı

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Ethereum France Başkanı ve önerinin ortak yazarlarından Jérôme de Tychey, EIP-8363 için geri çekilme kararını 1 Ekim'de duyurdu. Sektör temsilcileri ile temel protokol ve istemci geliştiricilerinin, yeni ETH üretimine ilişkin politikanın bir güncellemenin kapsamı belirlenirken karara bağlanmasına itiraz ettiğini açıkladı.

Yazarlar bu itirazı kabul ederek konunun kendine ait bir değerlendirme süreci gerektirdiği sonucuna vardı. Karar, önerinin Hegota kapsamında ilerlemesini durdurdu. Ödül politikasının değiştirilmesine ilişkin tartışma ise devam edecek.

STAKING ARTTIKÇA ÖDÜL KESİNTİSİ BÜYÜYECEKTİ

Staking, ETH'nin ağın güvenliğine katkı sağlamak için sisteme bağlanması ve karşılığında ödül kazanılması anlamına geliyor. EIP-8363, doğrulayıcıların yeni ETH üretiminden aldığı ödüllerin bir bölümünü yakarak dolaşımdan çıkarmayı amaçlıyordu. Sisteme bağlanan ETH miktarı arttıkça kesinti de büyüyecekti.

Taslakta yaklaşık 60,25 milyon ETH eşiğine ulaşıldığında, yeni ETH üretiminden doğan ödüllerin tamamını dengeleyecek bir yakım öngörülüyordu. Toplam arzın yaklaşık yarısına karşılık gelen bu eşikle staking miktarının daha da artmasına yönelik teşvikin kaldırılması hedefleniyordu. Ödül düşüşünün etkisini yumuşatmak için yaklaşık 18 aylık geçiş dönemi planlanmıştı.

Önerinin yazarları, arzın çok büyük bölümünün staking'e yönelmesinin Ethereum'un güvenliği, tarafsızlığı ve ETH'nin para olarak kullanımı açısından risk taşıdığını savunuyor. De Tychey, geri çekilme kararına rağmen bu gerekçelerin arkasında durduklarını belirtti.

ÖDÜL POLİTİKASI AYRI SÜREÇTE ELE ALINACAK

Yeni tartışmada ağ güvenliği, staking gelirine dayanan hizmetler ve kesinti yönteminin uygunluğu değerlendirilecek. Doğrulayıcıların dağılımı ile kendi doğrulayıcısını çalıştıran kullanıcıların nasıl etkileneceği de ele alınacak. De Tychey, staking protokolü Lido'nun sürece yön vermeye yardımcı olmayı teklif ettiğini bildirdi.

Yazarların planı, kasım ayındaki Devcon etkinliğinde bir forumla başlayıp atölye çalışmalarıyla devam ediyor. Nisan ayındaki EthCC etkinliğinde temel geliştiricilerle yeniden değerlendirme yapılması hedefleniyor. Takvim, ödüllerin değişeceği kesin bir tarih içermiyor.