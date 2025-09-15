Ethereum yatırımcıları için çarpıcı istatistik açıklandı

Kripto para piyasasında teknik analizin en önemli göstergelerinden biri olan ETH/BTC oranı, yatırımcıların iki büyük kripto para arasındaki tercihlerini net şekilde ortaya koyuyor. Temmuz 2024'ten bu yana sürekli 0,05'in altında seyreden bu oran, Ethereum'un güçlü fiyat performansına rağmen Bitcoin'e karşı göreli zayıflığını işaret ediyor. Uzmanlar, bu durumun Ethereum'un piyasa dominansı açısından kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirtiyor.

Ethereum Bitcoin Karşısında Tarihsel Zayıflığını Sürdürüyor

Piyasa analisti James Check'in paylaştığı veriler, Ethereum'un 2015'teki lansmanından bu yana zamanın sadece yüzde 15'inde Bitcoin'den daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. ETH'nin üstün performansının çoğunluğu, dünyanın ilk akıllı sözleşme Blockchain platformunun lansmanının ardından ve 2017'nin ICO patlamasında gerçekleşti.

CoinGecko verilerine göre ETH/BTC oranı Haziran 2017'de 0,14'lük tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında zirve yapmıştı. O dönemden bu yana oran istikrarlı bir düşüş trendi içinde bulunuyor. Mart ayında makroekonomik belirsizlik ve ticaret gerilimlerinin ortasında oran 0,02'ye düşerek 5 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Finansal kurumlar ETH'yi hazine amaçlı benimserken ve geleneksel hisse senedi yatırımcıları ETF'ler aracılığıyla ETH satın alırken, ETH'nin fiyatı temmuz ayından bu yana yaklaşık yüzde 155 yükseldi. 24 Ağustos'ta 4.957 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ETH, ardından mevcut fiyat seviyesine yaklaşık yüzde 6,7 düştü.

Blockchain analitik şirketi Nansen'daki analist Jake Kennis, ağustos rallisi sırasında ETH'nin önceki ATH'lerine yakın olmasıyla konsolide olabileceğini belirtti. Kennis, ağustos ayındaki hararetli fiyat rallisinin ardından ETH'nin yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasının haftalar veya aylar alabileceğini söyledi.