Ethereum Vakfı tek günde rekor ETH yatırdı

Ethereum Vakfı, 22.517 Ethereum'u tek bir işlemle staking sözleşmesine gönderdi. Bu, vakfın tek günde stake ettiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti ve işlem yaklaşık 46 milyon dolara denk geliyor.

Zincir üzeri veriler, vakfın hazine adresinden 22.517 Ethereum'un 30 Mart pazartesi günü sabahın erken saatlerinde Beacon Deposit Contract'a aktarıldığını ortaya koyuyor. Bu sözleşme aracılığıyla ETH, Beacon Chain'e stake ediliyor.

Aktarımın ardından vakfın hazinesinde 147.471 Ethereum kaldı. Bu miktar, yayım sırasında yaklaşık 302 milyon dolar değerine ulaşıyor.

Vakıf, staking sürecine geçen ay 2.016 Ethereum ile adım atmıştı. Hamle, vakfın 2025'te kamuoyuyla paylaştığı hazine politikasıyla örtüşüyor. Politika çerçevesinde vakıf, hazine varlıklarını aktif olarak değerlendirerek ek getiri elde etmeyi hedefliyor. Vakıf, geçen ay sosyal medya hesabında bu adımın Ethereum ağının güvenliğine katkı sağlayacağını ve araştırma-geliştirme, ekosistem büyümesi ile hibe programlarını finanse etmeye yardımcı olacağını duyurdu.

BUTERİN ŞUBATTA 17 BİN ETH SATTI

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, şubat ayında yaklaşık 17.196 Ethereum satışı gerçekleştirdi. Buterin, elde ettiği fonları önümüzdeki yıllarda finans ve yönetişim dahil çeşitli sektörlerde açık kaynaklı, güvenli ve doğrulanabilir yazılım ile donanım altyapısına aktarmak için kullanacağını açıklamıştı.

ETH, yayım sırasında 2.045 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Son 24 saatte yüzde 2, son 30 günde ise yüzde 6,6 değer kazandı.

