Ethereum Vakfı'ndan yapay zeka hamlesi

Kripto para dünyasının en büyük projelerinden Ethereum, teknolojinin iki önemli alanını birleştirmek için tarihi bir adım attı. Vakıf bünyesinde kurulan dAI ekibi, Blockchain altyapısını yapay zeka uygulamaları için optimize etmeye odaklanacak. Bu girişim, Ethereum'un sadece bir değer transfer aracı olmaktan çıkıp, yapay zeka sistemlerinin çalıştığı nötr bir temel katman haline gelme vizyonunu destekliyor.

Ethereum Vakfı AI Araştırma Ekibi Kuruyor

Ethereum Vakfı araştırma bilimcisi Davide Crapis, yaptığı açıklamada yeni ekibin Ethereum üzerinde bir AI ekonomisi ve geliştiriciler için merkezi olmayan bir AI yığını geliştirmeye odaklanacağını belirtti. Crapis, "Ethereum AI'ı daha güvenilir hale getirir ve AI Ethereum'u daha faydalı hale getirir." ifadelerini kullandı.

Vakıf yeni oluşturduğu dAI ekibine personel alımı yapıyor ve koordinasyonu yönlendirecek bir AI araştırmacısı ile bir proje yöneticisi arıyor. Ekip başlangıçta ERC-8004 üzerinde yapılan çalışmaya devam edecek.

AI programları Blockchain teknolojisi ve yapay zeka entegrasyonunda odak noktası haline geldi. Bunlar minimal insan denetimi ile karar veren ve çalışan, işlem gerçekleştiren ve programcıları adına faaliyet gösteren programlardır.

Blockchain analitik şirketi CryptoQuant'a göre Ethereum günlük smart contract çağrıları perşembe günü 12 milyona ulaştı ve Blockchain'in programlanabilir uzlaşma katmanı olarak rolünü güçlendirdi. CryptoQuant, "Ağ aktivitesi genişleme modunda. Ethereum'un toplam işlemleri ve aktif adresleri rekor seviyelere ulaştı." açıklamasında bulundu.

Farklı Web3 organizasyonları iki teknolojiyi harmanlama konusunda çalışıyor. 2024'te Matchain merkezi olmayan AI Blockchain'inin lansmanını açıkladı ve Şubat 2025'te KiteAI, Avalanche ekosisteminde AI güdümlü bir Blockchain'in ilk kez piyasaya çıkışını açıkladı.