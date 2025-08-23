Ethereum tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

Ethereum önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine yönelik destekleyici ifadeleri kripto piyasasında geniş çaplı bir yükseliş başlattı. Bu gelişme 2021'den bu yana ilk kez ETH'nin en yüksek seviyeye ulaşmasını sağladı. BlackRock liderliğindeki spot ETF'ler 20 milyar dolar varlık topladı.

Ethereum Üç Yıl Sonra Rekor Kırdı

Ethereum'un 4.878 doları aşması, yatırımcılar arasında büyük heyecan yarattı. Kasım 2021'de belirlenen 4.878,26 dolarlık önceki rekor nihayet aşılmış oldu.

ETH'nin 2025'teki performansı özellikle dikkat çekici oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 40'ı aşan artış ile Bitcoin'i geride bıraktı.

Kurumsal talep yükselişin ana itici gücü oldu. BlackRock'ın ETHA fonu öncülüğündeki spot Ethereum ETF'leri şu anda 20 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor.

Dijital varlık hazineleri trendi de Ethereum'u destekleyen önemli faktörlerden biri. BitMine, 1,15 milyon ETH ile en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumunda bulunuyor.

Ethereum'un geçen ay 10. yaşını kutlaması da bu tarihi rekorun sembolik anlamını artırıyor.