Ethereum kurucusundan fenomen Moo Deng'e destek

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Vitalik Buterin, Tayland halkının misafirperverliğine teşekkür etmek amacıyla anlamlı bir bahişta bulunda. Kasım ayında Bangkok'ta düzenlenen Devcon SEA konferansı sonrasında yapılan bağış, kripto topluluğu ile gerçek dünya arasında benzersiz bir bağlantı kurdu.

Buterin'den Moo Deng'e 88 ETH'lik Bağış

Vitalik Buterin'in bu cömert bağışı, hayvanat bahçesinin operasyonlarını, Yaban Hayatı Sponsorluk Programını ve Moo Deng ailesi için özel bir sergi alanının geliştirilmesini destekleyecek. Yaklaşık 88 ETH değerindeki bu katkı, Tayland'daki kripto topluluğunun gelişimine de dikkat çekiyor.

Moo Deng, nesli tükenmekte olan cüce su aygırı türünün bir temsilcisi olarak 2024 yılında sosyal medyada popülerlik kazandı. Özellikle bakıcılarını ısırmaya çalıştığı videoları büyük ilgi topladı. Bu popülerlik, kripto dünyasında da yankı uyandırdı ve Moo Deng adını taşıyan bir memecoin ortaya çıktı.

Coinbase'in listeleme yol haritasına da eklenen Moo Deng tokenı, 270 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu rakam, 15 Kasım'da kaydedilen 614 milyon dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir düşüş gösterse de sektörde önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.