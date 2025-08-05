Ethereum ETF'lerinde rekor çıkış

ABD merkezli spot Ether ETF'leri, temmuz ayında rekor girişler kaydettikten sonra, hafta başında tarihlerindeki en büyük bir günlük çıkışı gördü. Özellikle BlackRock'un Ethereum fonundan yapılan yüklü çıkış dikkat çekti. Piyasa analistleri, bu gelişmenin yatırımcıların risk algısında önemli bir değişikliğe işaret ettiğini vurguluyor.

ABD Spot Ether ETF'lerinde Tarihi Çıkış, Yatırımcı Algısı Değişiyor

5 Ağustos Pazartesi günü ABD'de işlem gören spot Ether (ETH) ETF'lerinden toplamda 465 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu, fonların piyasaya sürülmesinden bu yana kaydedilen en yüksek günlük çıkış oldu. Son bir ayda 5,43 milyar dolar giriş ile rekor kıran Ether ETF'lerinde yön değişimi, geçtiğimiz Cuma günkü 152 milyon dolarlık çıkışın ardından ikinci kez gerçekleşti.

BlackRock'un yönettiği iShares Ethereum Trust (ETHA) fonunda, tek günde yaklaşık 375 milyon dolar çıkış kaydedildi. Buna rağmen fonun toplam net girişi 9,3 milyar dolar, yönetilen varlık büyüklüğü ise 10,7 milyar dolar olarak korunuyor. Fidelity Ethereum Fund (FETH) ise 55,11 milyon dolar ile günün ikinci büyük çıkışını yaşadı. Grayscale'in Ethereum Mini Trust (ETH) fonunda 28 milyon dolar, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) fonunda ise 6,9 milyon dolarlık çıkış görüldü.

Verilere göre, Grayscale ETHE fonunda toplamda 4,3 milyar dolar çıkış yaşanırken, Grayscale ETH fonunun net girişi 1,1 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, Ether'in fiyatı pazar günü 3.380 dolara gerileyerek, hafta içindeki 3.858 dolarlık seviyeden yüzde 12 düşüş gösterdi. Ancak salı günü fiyatın tekrar 3.629 dolara yükseldiği bildiriliyor.

Fonlardan çıkışlara rağmen Blockchain analiz şirketlerinin verileri, kurumsal yatırımcıların Ether biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor. 6 Ağustos Salı günü paylaşılan raporlara göre, kurumsal cüzdanlar olduğu tahmin edilen üç büyük adres, Galaxy Digital ve FalconX aracılığıyla tezgah üstü işlemlerle yaklaşık 63.837 Ether (yaklaşık 236 milyon dolar) satın aldı. 9 Temmuz'dan bu yana toplamda 14 yeni cüzdanın, 3,1 milyar dolar değerinde 856.554 Ether biriktirdiği belirtiliyor.