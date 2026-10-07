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Ethereum devinden alımları durdurma planı

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Ethereum devinden alımları durdurma planı
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Ethereum biriktiren Bitmine, alımlarını nerede durduracağını açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin toplam ETH arzındaki payı yüzde 5'e ulaştığında yeni alım yapmayacağını söyledi. Böylece daha önce büyüme hedefi olan oran, üst sınıra dönüştü.

Lee, Singapur'daki Token2049 etkinliğinde yaptığı konuşmada şirketin Ethereum arzının yüzde 5'inden fazlasına sahip olmayacağını belirtti. Yaklaşık yüzde 4,9'luk paya ulaştıklarını söyleyen Lee, hedefe varmak için yaklaşık 100 bin ETH daha gerektiğini ifade etti. Açıklama, alımların hemen sona ermesinden ziyade belirlenen eşiğe ulaşıldığında durdurulmasını öngörüyor.

Şirketin 5 Ekim'de yayımladığı son resmi açıklamada, 4 Ekim itibarıyla 6 milyon 16 bin 414 ETH tuttuğu bildirilmişti. Aynı açıklamaya göre önceki hafta 15 bin 112 ETH satın alındı. Bitmine, Ethereum biriktirme stratejisini başlattığı 30 Haziran 2025'ten bu yana her hafta alım yaptığını belirtmişti.

YÜZDE 5 HEDEFİ KESİN SINIRA DÖNÜŞTÜ

Yeni açıklama, hedefe ulaşıldıktan sonra birikimin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliği azaltıyor. Lee daha önce Ethereum'un benimsenmesine bağlı olarak yüzde 5'in üzerine çıkma olasılığını açık bırakmıştı. Son konuşmasında ise bu oranın aşılmayacağını vurguladı.

Alımların durması, şirketin yeni Ethereum satın almak için sermaye toplama ihtiyacını da değiştirecek. Lee, belirlenen sınıra ulaşıldığında alımları sürdürmek amacıyla ek kaynak aramalarına gerek kalmayacağını söyledi. Bu değerlendirme, şirketin bütün finansman faaliyetlerini sona erdireceği anlamına gelmiyor.

ETHEREUM BİRİKİMİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ STAKING'DE

Bitmine'ın faaliyetleri Ethereum satın almakla sınırlı kalmıyor. Şirket, elindeki varlıkların önemli bölümünü ağın işlem doğrulama sürecine katılarak ödül kazanılan staking işlemlerinde kullanıyor.

Son resmi açıklamada, 4 Ekim itibarıyla yaklaşık 5 milyon 67 bin ETH'nin staking'e ayrıldığı bildirildi. Bu tutar, şirketin Ethereum birikiminin yaklaşık yüzde 84'ünü oluşturuyor. Bitmine'ın kurumsal staking platformu MAVAN da şirketin kendi varlıklarının yanı sıra kurumsal yatırımcılara ve saklama kuruluşlarına hizmet veriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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