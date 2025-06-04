Ethereum, 2.650 Doları Aştı: İşte Yükselişin 3 Temel Nedeni

Kurumsal İlgi Artıyor

Son haftalarda Ethereum odaklı borsa yatırım fonlarına (ETF) ciddi yatırım akışı yaşanıyor. BlackRock ve Fidelity gibi büyük fonların da aralarında bulunduğu ETF sağlayıcıları, üst üste günlerde net giriş kaydetti. Yatırımcıların ETH'ye olan ilgisi, fiyatın destek bulmasında önemli rol oynadı.

Şirketler ETH Biriktiriyor

Kurumsal tarafta dikkat çeken bir diğer gelişme, bazı şirketlerin Ethereum'u hazine varlığı olarak değerlendirmesi. BioNexus Gene Labs ve SharpLink Gaming gibi firmalar, ETH biriktirmek amacıyla fon topladı. Bu yaklaşım, dijital varlığa olan güvenin sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Borsalardan ETH Çekiliyor

Son verilere göre, merkezi kripto para borsalarında tutulan ETH miktarında azalma yaşanıyor. Yatırımcıların varlıklarını kendi cüzdanlarına taşıması, satış niyetinden uzak olduklarını ve uzun vadeli düşündüklerini gösteriyor. Bu eğilim, satış baskısının azalması ve fiyatın dengelenmesi anlamına geliyor.

Zirveye Giden Yol Mu?

Ethereum, 2021 Kasım'ında ulaştığı 4.891 dolarlık rekor seviyesini henüz geride bırakabilmiş değil. Aralık 2024'te 4.000 dolara yaklaşmış olsa da, o dönemki yükseliş ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zaferi gibi siyasi gelişmelere bağlıydı.

Şu anda 2.650 dolar civarında işlem gören ETH için bu seviye, güçlü bir destek hattı hâline gelebilir. Eğer fiyat bu bantta kalmayı başarırsa, Ethereum'un yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalaması mümkün görünüyor.