Ethena'nın geliri 500 milyon doları geçti

Güncelleme:
Ethena Labs, sentetik stablecoin USDe'nin yükselişiyle 500 milyon dolar gelir elde etti. Ağustos ayında stablecoin piyasası yüzde 4 büyürken Sky Dollar ve Falcon USD de ivme kazandı.

Ethena Labs, Ethena protokolünün toplam gelirinin 500 milyon doları geçtiğini açıkladı. USDe adlı sentetik stablecoin'in arzı 11,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken protokolün aylık gelirleri 13,4 milyon doları gördü.

USDe Arzı 11,7 Milyar Dolara Fırladı

Şirket, gelir artışının USDe'ye olan güçlü girişlerden ve delta-nötr hedge rezerv modelinden kaynaklandığını belirtti. Piyasa verilerine göre, USDe şu anda stablecoin'ler arasında üçüncü en büyük piyasa değerine sahip. Yalnızca son bir ayda piyasa değeri yüzde 86,6 artarak sentetik stablecoin alanındaki liderliğini pekiştirdi.

USDe'nin yanı sıra Sky Dollar (USDS) ve Falcon USD (USDf) gibi diğer sentetik stablecoin'ler de dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Sky Dollar'ın piyasa değeri yüzde 14 artarken, Falcon USD'nin değeri yüzde 89,4 yükseldi. Uzmanlar, sentetik stablecoin'lerin düşük işlem maliyetleri sunduğunu ancak teminat eksikliğinin ani değer kayıpları riskini artırabileceğini ifade ediyor.

DefiLlama verilerine göre stablecoin piyasası ağustos ayında yüzde 4 büyüyerek 277,8 milyar dolara ulaştı. Bu artış, ABD'de Başkan Donald Trump'ın imzaladığı GENIUS Act sonrası hukuki netlikten ve Fed yetkililerinin olumlu mesajlarından destek buldu. Çin'in de yuan destekli stablecoin hamlesini değerlendirdiği bildiriliyor.

Sentetik stablecoin'ler, hızla genişleyen stablecoin pazarında güçlü bir yer edinmeye başladı. Düzenleyici adımların hızlanması ve piyasa oyuncularının güven kazanmasıyla bu ürünlerin küresel finans ekosisteminde daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.

Burak KÖSE
