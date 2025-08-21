ETH/BTC paritesi 2025 zirvesine ulaştı

Ethereum haziran başından bu yana Bitcoin'e karşı yüzde 70 değer kazanırken BTC sadece yüzde 9 yükseldi. ETH/BTC paritesi 0,037'yi aşarak 2025'in zirvesine çıktı. Spot ETH ETF'leri 9,4 milyar dolar çekerken kurumsal hazineler ilk kez dolaşımdaki ETH'nin yüzde 2'sini geçti. Bu veriler kripto dünyasında liderlik değişimini işaret ediyor.

Kripto para piyasasında yaşanan en önemli gelişmelerden biri, Ethereum'un Bitcoin karşısında gösterdiği üstün performans oldu. K33 Research raporuna göre, bu değişim kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve spot ETF akışlarının bir sonucu olarak gerçekleşiyor.

Ethereum Bitcoin'e Kıyasla Yüzde 70 Değer Kazandı

Ethereum'un bu başarılı performansı arkasında iki temel faktör bulunuyor. İlk olarak, ABD merkezli spot ETH ETF'leri 2 Haziran'dan bu yana yaklaşık 9,4 milyar dolar sermaye çekmesi büyük bir etki yarattı.

İkinci faktör ise dijital varlık hazinelerinin ETH biriktirme eğilimi ön plana çıkıyor. Bu kurumsal hazineler ilk kez dolaşımdaki ETH'nin yüzde 2'sinden fazlasını elinde tutuyor, bu oran iki ay önce sadece yüzde 0,2 idi.

Kaldıraçlı ürünlere olan talep de dikkat çekici boyutlarda. VolatilityShares'in 2x Ether ETF'si 2 Haziran'dan bu yana Ethereum eşdeğeri pozisyonunu yaklaşık 456.000 ETH artırdı ve CME ETH vadeli işlemlerinin açık pozisyonunun yaklaşık yüzde 61'ini temsil ediyor.

Bitcoin tarafında ise durum farklı. Geçen hafta açıklanan ABD üretici fiyat endeksi verisinin beklenenden yüksek çıkması sonrasında Bitcoin vadeli işlemlerinde belirgin bir soğuma yaşandı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
