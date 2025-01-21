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Eski Binance CEO'su CZ'den kripto para yatırımcılarına kritik mesaj

Eski Binance CEO'su CZ'den kripto para yatırımcılarına kritik mesaj
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Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD'deki siyasi değişimin ardından sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden önemli mesajlar paylaşan CZ, "iyi şeyler zaman alır" vurgusu yaparken Bitcoin (BTC) 109.114 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden CZ, yeni ABD başkanının göreve başlamasıyla birlikte piyasaların geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü düzenlenen törende Elon Musk ve finans dünyasının diğer önemli isimlerinin katılımı dikkat çekerken, bazı yatırımcılar başkanın Solana üzerinden çıkardığı memecoin projesine tepki gösterdi.

CZ'den Bitcoin Yükselişi İçin Sabır Vurgusu

Eski Binance CEO'su CZ, "Herkes her şeyin bir günde olmasını bekliyor" ifadesini kullanarak yatırımcıları sabırlı olmaya davet etti.

Bitcoin fiyatı, Washington'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle 107.000 doların üzerine yükseldi. Dünya'nın en büyük kripto para birimi, kısa süre sonra 109.114 dolar seviyesine kadar çıktı.

Yeni başkanın Solana Blockchain ağı üzerinden kendi memecoinini çıkarması tartışmalara neden oldu. Bazı piyasa uzmanları bu hamlenin kripto para alanına fayda sağlamayacağını öne sürdü.

CZ, yaptığı paylaşımda Bitcoin ve kripto para yatırımları için hala erken bir dönemde olunduğunu vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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