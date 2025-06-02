Elon Musk'a kripto para dünyasından tepki

Elon Musk'a kripto para dünyasından tepki
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Elon Musk'ın X platformunun yeni mesajlaşma özelliği XChat için yaptığı "Bitcoin tarzı şifreleme" açıklaması kripto topluluğunda büyük tepki yarattı. Bitcoin Core geliştiricisi Luke Dashjr ve JAN3 CEO'su Samson Mow gibi uzmanlar Musk'ın teknik yanlışlığını hızla düzeltti. Bitcoin'in şifreleme değil eliptik eğri kriptografisi kullandığı vurgulandı.

X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi Elon Musk'ın teknik terminoloji konusundaki yaklaşımı bir kez daha sorgulanıyor. XChat adlı yeni mesajlaşma özelliğini tanıtırken kullandığı "Bitcoin tarzı şifreleme" ifadesi, Blockchain uzmanları tarafından sert tepki aldı. Uzmanlar Bitcoin'in şifreleme değil, eliptik eğri kriptografisi kullandığını vurguladı.

Elon Musk Bitcoin Terminolojisinde Büyük Hata Yaptı

Bitcoin Core geliştiricisi Luke Dashjr, Musk'ın açıklamasına sert tepki vererek "Bitcoin şifreleme bile kullanmıyor" dedi. JAN3 CEO'su Samson Mow da "Bitcoin şifreli değildir" açıklamasıyla konuya dahil oldu. Kripto fenomeni Pledditor ise Bitcoin'in "eliptik eğri kriptografisi kullandığını" ekledi.

Bitcoin'in kriptografisi, gizli bir özel anahtar ve bundan matematiksel olarak türetilen halka açık anahtar sistemi gibi çalışır. Bu teknoloji, sahiplerin özel anahtarı açığa çıkarmadan BTC'ye sahip olduklarını kanıtlamalarına olanak tanır.

X platformu şu anda XChat'i ücretli abonelere sunuyor ve sistem dört haneli bir şifre ile güvence altında tutuluyor. TechCrunch'ın bildirdiği üzere, yeni mesajlaşma servisi Rust programlama dili üzerine kurulu.

Musk, 25 Mayıs'ta şirketin ayrıca X Money adlı bir ödeme sistemi üzerinde çalıştığını da onayladı. Bu hizmet bu yılın ilerleyen dönemlerinde beta sürümünde başlayacak. Son geliştirmeler X'in artık Telegram ve Signal gibi şifreli mesajlaşma platformlarıyla rekabet etmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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