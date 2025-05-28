El Salvador Bitcoin stratejisine IMF engeli

El Salvador Bitcoin stratejisine IMF engeli
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IMF El Salvador'un Bitcoin varlıklarını artırmasını yasakladığını açıkladı. Karar 1,4 milyar dolarlık kredi anlaşmasının parçası olarak geldi. Cumhurbaşkanı Bukele daha önce Bitcoin biriktirmeyi sürdüreceğini söylemişti ancak son gelişme sonrası sessiz kaldı. Bu gelişme kripto para dünyasında uluslararası baskının gücünü gözler önüne seriyor.

El Salvador'un Bitcoin stratejisi, uluslararası finansal kurumlarla olan ilişkilerinde kritik bir döneme girdi. IMF'nin Genişletilmiş Fon Kolaylığı anlaşmasının ilk incelemesi sonrası yapılan açıklama, ülkenin kripto para politikalarında önemli kısıtlamalar getiriyor. Bu gelişme, gelişmekte olan ülkelerin Bitcoin gibi alternatif finansal araçlara yöneliminde karşılaştıkları uluslararası baskıları ortaya koyuyor.

IMF El Salvador'un Kripto Para Politikalarını Sınırladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), yaptığı açıklamada El Salvador'un Bitcoin varlıklarının değişmeden kalmasını sağlayacağını belirtti. Bu karar, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin ülkenin Bitcoin varlıklarını artırma yönündeki ısrarlı savunuculuğuna ters düşüyor.

IMF'nin son açıklaması, El Salvador ile Genişletilmiş Fon Kolaylığı anlaşmasının ilk incelemesinin her iki taraftan da personel düzeyinde anlaşmaya vardığını duyurmasından geldi. Aralık ayında El Salvador ve IMF, ülkenin Bitcoin ile ilgili faaliyetleri sınırlaması karşılığında 40 aylık finansman paketi için ilk anlaşmalarına vardılar.

Bu paket 1,4 milyar dolarlık krediyi içermekte olup Dünya Bankası dahil diğer kurumların da ek mali destek sağlamasıyla toplam paket yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaşabilir. Ülke anlaşmayı ilerletmek için hızla harekete geçti ve Kongresi IMF anlaşmalarını Bitcoin Yasası'na dahil etmek için değişiklikleri onayladı.

Öte yandan Bitcoin destekçisi Bukele, IMF anlaşması onaylandıktan sonra bile El Salvador'un Bitcoin birikimine daha da büyütme sözü vermişti. Mart ayında X platformunda "Hayır, durmuyor" diyerek Bitcoin alımlarının devam edeceğini belirtmişti.

Geçen hafta Bukele, ülkenin Bitcoin varlıklarının 357 milyon doların üzerinde gerçekleşmemiş kâr gördüğünü sosyal medyada paylaştı. Ancak IMF'in son duyurusunu, daha fazla Bitcoin satın alımını kısıtlama planını ele almadan yeniden paylaştı ve bu durum ülkenin Bitcoin biriktirme stratejisinin geleceği konusunda belirsizlik yarattı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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