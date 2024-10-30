Ekim 2024'te en çok işlem gören ilk 5 kripto para birimi

İşte son 30 günde en çok işlem gören ve piyasa değeri en az 1 milyar dolar olan 10 kripto para! Veriler 25 Ekim 2024 itibarıyla CoinMarketCap.com'dan alınmıştır.

TETHER (USDT)

Tether bir stablecoin olduğu için token değeri, ABD doları cinsinden birebir nakit rezervleriyle desteklenir ve bu da onu diğer coin türlerine göre biraz daha güvenilir kılar. Kripto yatırımcıları bazen bir token satarken ve kripto kazançlarını doğrudan dolara dönüştürmek yerine bir sonraki satın alacaklarına karar verirken Tether satın alırlar.

Fiyat: 0,9981 dolar

Piyasa değeri: 120 milyar dolar





BITCOIN (BTC)