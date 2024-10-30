Ekim 2024'te en çok işlem gören ilk 5 kripto para birimi
Kripto ekosistemi yatırımcıların gözdesi olsa da dalgalı fiyatlar alım satım işlemlerinde doğru token'a yatırım yapmayı zorunlu kılıyor. Özellikle yeni bir kripto para yatırımcısıysanız ve "Hangi kripto parayı satın almalıyım?" diyorsanız verilere göz atmakta fayda var. Biz de son 30 günde en çok işlem gören ilk 5 kripto para birimini sizler için derledik.
İşte son 30 günde en çok işlem gören ve piyasa değeri en az 1 milyar dolar olan 10 kripto para! Veriler 25 Ekim 2024 itibarıyla CoinMarketCap.com'dan alınmıştır.
TETHER (USDT)
Tether bir stablecoin olduğu için token değeri, ABD doları cinsinden birebir nakit rezervleriyle desteklenir ve bu da onu diğer coin türlerine göre biraz daha güvenilir kılar. Kripto yatırımcıları bazen bir token satarken ve kripto kazançlarını doğrudan dolara dönüştürmek yerine bir sonraki satın alacaklarına karar verirken Tether satın alırlar.
Fiyat: 0,9981 dolar
Piyasa değeri: 120 milyar dolar
BITCOIN (BTC)
Bilindiği üzere Bitcoin, 2009 yılında piyasaya sürülen orijinal kripto para birimidir. Ekim 2009'da Bitcoin, token başına yaklaşık 0,00099 dolardan işlem görüyordu. Mart 2024'te ise 73 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Fiyat: 66.957 dolar
Piyasa değeri: 1,32 trilyon dolar
Ethereum (ETH)
Ethereum, adını coinlerin işlem gördüğü kripto platformu ile paylaşmaktadır. Kendisine kripto alanındaki en popüler ikinci coin diyebiliriz. Ethereum, akıllı sözleşmeler oluşturmak için ether (para birimi) kullanmanıza olanak sağlar.
Fiyat: 2.481 dolar
Piyasa değeri: 299 milyar dolar
USDC (USDC)
USDC de Tether gibi ABD dolarına sabitlenmiş bir sabit coindir. Coin ilk kez 2018'de Ethereum blokzincirinde piyasaya sürülmüştür. Her bir token 1 ABD doları nakit veya kısa vadeli Hazine bonoları gibi nakit eşdeğerleri ile desteklenmektedir.
Fiyat: 0,9999 dolar
Piyasa değeri: 35 milyar dolar
FIRST DIGITAL USD (FDUSD)
First Digital USD aynı zamanda ABD dolarına bağlı bir stablecoin'dir. Coin, 2023 yılında Ethereum ve BNB blokzincirleri üzerinde piyasaya sürülmüştür. Bu listedeki diğer sabit coinler gibi First Digital USD de ABD dolarına dijital bir alternatif olmayı hedefliyor.
Fiyat: 0,998 dolar
Piyasa değeri: 2,62 milyar dolar