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Nasdaq'ta işlem gören Next Technology Holding (NXTT), 21 Kasım'da yaklaşık 500 Bitcoin (BTC) sattı. Şirket ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde satıştan yaklaşık 29,22 milyon dolar elde ettiğini açıkladı.

Şirket geliri yapay zeka yazılım ürünleri ve hizmetleri başta olmak üzere yapay zeka girişimlerine ayıracak. Elinde 5333 Bitcoin kalan şirket yeni Bitcoin almayı da beklemiyor.

CLEANSPARK'IN YILLIK ZARARI 987 MİLYON DOLAR

Madencilik şirketi CleanSpark ise 30 Eylül'de sona eren mali yılda 987,1 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirket bir yıl önce 364 milyon dolar kâr etmişti.

Şirketin geliri yüzde 25 düşüşle 576,5 milyon dolara geriledi. Madencilikteki brüt kâr marjı ise çıkarılan Bitcoin'in ortalama değerinin düşmesiyle yüzde 55'ten yüzde 41'e indi.

Şirketin başkanı ve finans direktörü Gary Vecchiarelli, mali yıl sonundan bu yana bir miktar Bitcoin sattıklarını söyledi. Vecchiarelli şöyle konuştu: "Yakında yapmayı beklediğimiz satın almalara hazırlanmak için bilançoyu nakitle güçlendirmek amacıyla bir miktar Bitcoin sattık."

CleanSpark yeni çıkardığı Bitcoin'lerin neredeyse tamamını satmayı ve gerektiğinde üretimden fazlasını da satmayı planlıyor. Yapay zeka veri merkezlerine yönelen şirket Georgia'daki Sandersville tesisi için 20 yıllık 6,6 milyar dolarlık kira sözleşmesi imzaladı.

İŞLEM GÜCÜ BİR YILDA YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Öte yandan Bitcoin ağının işlem gücü bir yıl önceki seviyesinin yüzde 8 altında bulunuyor. Ağdaki işlem gücünün yıllık bazda düşmesi Çin'in 2021'deki madencilik yasağından bu yana ilk kez yaşanıyor.

Fiyat düşüşü madencilerin kâr marjlarını daraltıyor. Zarardaki Bitcoin miktarı da 11,6 milyon BTC ile rekor seviyeye ulaştı.

Düşüş Bitcoin teminatlı borçlanmayı da zorlaştırıyor. CleanSpark eylül sonunda 1665 Bitcoin'i teminat göstererek 90 milyon dolar borç almıştı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,3 değer kazanan Bitcoin 60 bin 700 dolardan işlem görüyor.