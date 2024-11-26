Donald Trump'ın kripto para projesine en çok yatırım yapan isim belli oldu

Tron'un kurucusu Justin Sun, Donald Trump'ın World Liberty Financial kripto projesine 30 milyon dolarlık rekor bir yatırım gerçekleştirerek projenin ana destekçisi oldu. Bu yatırım, projenin global finans pazarındaki yerini güçlendirirken, Trump ve ailesine ödeme yapılmasını da tetikledi.

Tron Kurucusu 2 Milyar WLFI Token Alarak Projenin En Büyük Destekçisi Oldu

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Justin Sun, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni girişimi World Liberty Financial'a 30 milyon dolarlık yatırım yaptı. Tron'un kurucusu Sun, 0,015 dolar birim fiyatından 2 milyar WLFI tokenı satın alarak projenin en büyük yatırımcısı konumuna yükseldi.

Sun, kısa bir süre önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "World Liberty Financial projesinin lider yatırımcısı olmaktan heyecan duyuyoruz. TRON, yenilikçilikte öncü olmak ve Amerika'yı yeniden yüceltmek için kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Etherscan verilerine göre HTX kripto borsasının işletmecisi olan Sun'a ait cüzdan üzerinden gerçekleştirilen bu büyük alım, projenin toplam satışlarını 52 milyon dolara taşıdı. Ancak bu rakam, 300 milyon dolarlık hedefin yalnızca yüzde 17'sine tekabül ediyor.

Ekim ayında piyasaya sürülen WLFI tokenları, ABD dışındaki yatırımcılara ve ABD'deki akredite yatırımcılara yönelik satış kısıtlamaları nedeniyle başlangıçta beklenen ilgiyi göremedi. Tokenların transfer edilemez olması da yatırımcıların projeden uzak durmasına neden olan faktörler arasındaydı.

Projenin detaylarına göre Trump'ın sahip olduğu DT Marks DEFI LLC, proje 30 milyon dolarlık gelire ulaştığında kazancın yüzde 75'ini alma hakkına sahip olacak.

World Liberty Financial'ın kurucu ortağı Zak Folkman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu büyük token alımı, projemizin erken dönem başarısının göstergesidir. Son dönemde önemli yatırımlar aldık ve platformumuz, daha özgür ve adil finansman sağlama hedefimiz doğrultusunda ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Platformda Donald Trump baş kripto savunucusu olarak yer alırken, Trump'ın çocukları Eric, Barron ve Donald Trump Jr. Web3 elçisi pozisyonlarında görev yapıyor. Trump başkan seçilmeden önce Amerika'yı dünya kripto başkenti yapma ve sektördeki düzenlemeleri yeniden ele alma vaadinde bulunmuştu.