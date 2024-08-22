Donald Trump cephesinden çok konuşulacak kripto hamlesi

Donald Trump cephesinden çok konuşulacak kripto hamlesi
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Donald Trump ve oğulları, finans sektörüne meydan okuyan yeni bir DeFi kripto projesi başlattı. Bu girişimle, büyük bankaların hakimiyetine karşı bir duruş sergileniyor ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuluyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, oğullarının öncülük ettiği yeni bir kripto para projesi olan DeFiant'a destek verdiğini açıkladı. Trump, bu hamleyle geleneksel finans sistemine karşı duruş sergilemeyi amaçladıklarını belirtti. Projenin duyurusu, sosyal medya platformları üzerinden yapılırken, kripto ve finans dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, beklenmedik bir hamleyle kripto para piyasasına adım attı. Trump, oğullarının öncülük ettiği yeni bir kripto para projesine destek verdiğini açıkladı. Donald Trump ve oğullarının "DeFiant" adını verdikleri proje, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyuruldu. Kısa bir süre önce yapılan paylaşımda Trump, geleneksel finans sistemine karşı bir duruş sergilemenin zamanı geldiğini vurguladı.

Trump, mesajında, "Uzun zamandır sıradan Amerikalılar, büyük bankalar ve finans çevrelerinin baskısı altında. Artık birlik olma vakti geldi." ifadelerini kullandı. Donald Trump, paylaşımın sonunda #BeDefiant etiketine yer verdi. Projenin resmi iletişim kanalı olarak ABD merkezli olmayan anlık mesajlaşma platformu Telegram kullanılıyor. Telegram üzerindeki "The DeFiant Ones" adlı kanal, kendisini "Resmi Trump DeFi Kanalı" olarak tanımlıyor. 7 Ağustos'ta açılan kanalın kısa sürede 26 bin civarı takipçiye ulaştığı belirtiliyor.

Telegram kanalında yapılan son duyuruda, "Yakın gelecekte önemli gelişmeleri ve açıklamaları buradan paylaşacağız." denildi.

Donald Trump Jr. da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından projeyle ilgili bir paylaşım yaptı. X platformunda (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, "Girişimimiz hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyor. Doğru bilgiye ulaşmak ve resmi açıklamaları takip etmek için Telegram kanalımıza katılın. Asılsız iddialara itibar etmeyin, bilgiyi kaynağından alın!" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Trump Jr.'ın yakın zamanda kripto projesiyle ilgili ipuçları verdiği bir ön duyurunun ardından geldi.

Proje ismi, daha önce yapılan ticari marka başvurusuyla uyuşuyor. AMG Software Solutions adlı bir şirket, Temmuz ayında "Be DeFiant", "World Liberty" ve "World Liberty Financial" isimleriyle ticari marka başvurusunda bulunmuştu. Bu başvurulardan birinin "DeFi alanında finansal bilgi sağlama" amacıyla yapıldığı kaydedilmişti.

Trump ailesinin bu girişimi, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Projenin detayları merakla beklenirken, piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı şimdiden tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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