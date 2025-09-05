Dogecoin, Wall Street'te ETF olarak işlem görmeye başlıyor

REX-Osprey, DOJE borsa koduyla ilk Dogecoin ETF'sini önümüzdeki hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ETF analisti Eric Balchunas lansmanı doğruladı. Cayman Adaları yan kuruluşu aracılığıyla yasal engeller aşılacak. Dogecoin, 32 milyar dolar piyasa değeriyle Wall Street'e adım atacak.

Dogecoin 32 Milyar Dolar Değerle ETF Statüsü Kazanıyor

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada REX-Osprey'in önümüzdeki hafta Dogecoin ETF'sini piyasaya süreceğini belirtti. Sektör gözlemcisi, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu etkili dosya temelinde bu değerlendirmede bulundu.

DOJE koduyla altında işlem görecek olan ETF, 1940 Yatırım Şirketi Yasası'nın kısıtlamalarını aşmak için Cayman Adaları'nda kurulacak yan kuruluş aracılığıyla faaliyet gösterecek. Bu yasal geçici çözüm, REX-Osprey'in daha önce Solana staking ETF'sinde başarıyla uyguladığı model.

Resmi dosya, Dogecoin'in yanı sıra XRP, BONK ve TRUMP gibi diğer kripto varlıkların da ETF formatında sunulabileceğini gösteriyor. Bu çeşitlilik, REX-Osprey'in kripto ETF pazarında kapsamlı bir strateji izlediğini ortaya koyuyor.

Paul Atkins'in SEC Başkanlığı döneminde kripto endüstrisi lehine artan düzenlemeler bu tür ETF'lerin onaylanmasını kolaylaştırıyor. Temmuz ayında SEC'in kripto ETF'ler için ayni yaratma ve itfa süreçlerine izin vermesi bu olumlu trendi pekiştirdi.