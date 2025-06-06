Dogecoin İçin Kırmızı Alarm: Uzmanlar 6 Aylık Düşüş Uyarısında Bulundu

Dogecoin İçin Kırmızı Alarm: Uzmanlar 6 Aylık Düşüş Uyarısında Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dogecoin (DOGE), son 24 saat içinde yüzde 3,5 değer kaybederek 0,1885 dolara geriledi. Kripto para piyasasında yaşanan bu düşüş, ABD ile Çin arasındaki siyasi gerilimlerin etkisiyle daha da derinleşti. Sadece DOGE değil, PEPE ve BONK gibi diğer popüler meme coin'ler de yüzde 6'nın üzerinde düşüş yaşadı. Düşük hacimli tokenlardan Fartcoin (FARTCOIN) ise yüzde 15,4 oranında geriledi.

YouTube'da "VisionPulsed" adıyla içerik üreten bir kripto analisti, Dogecoin'in geleceğiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Teknik göstergelere dikkat çeken analist, Dogecoin'in kısa vadede toparlanamaması durumunda altı ay sürecek bir düşüş sürecine girebileceğini belirtti.

Teknik Veriler Kırılganlığı Gösteriyor

Analist, özellikle Bollinger Bantları Genişlik Yüzdesi ve Hash Ribbon göstergelerine dikkat çekti. Bu iki gösterge daha önce alım sinyali üretmiş olsa da, DOGE fiyatının beklenen şekilde yükselmemesi dikkat çekti. Analiste göre, mevcut teknik tablo, piyasanın düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Nisan ayından bu yana yükseliş trendinde olan DOGE, 0,2550 dolarlık direnci kıramadı. Bu seviye aşılamayınca fiyat geri çekilerek önceki destek bölgesine yöneldi. Eğer Dogecoin 0,1850 dolar seviyesinin altına inerse, ayıların piyasayı tamamen kontrol altına aldığı yorumları güç kazanabilir. Kısa vadede 0,1350 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

Göreli Güç Endeksi (RSI) de 38 seviyesine kadar düştü. Bu da piyasanın zayıf kaldığını ve alım baskısının oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor.

Güvenli Saklama Arayanlara Yeni Seçenek: Best Wallet (BEST)

Piyasa yönü ne olursa olsun, yatırımcılar için varlık güvenliği her zaman öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda geliştirilen mobil cüzdan çözümü Best Wallet (BEST), sunduğu düşük işlem ücretleri ve yeni nesil özelliklerle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ön satış süreciyle yatırımcılardan yoğun ilgi gören proje, şimdiye kadar 13 milyon doların üzerinde fon topladı. Best Wallet, 60'tan fazla blokzinciriyle uyumlu çalışıyor ve "Yaklaşan Tokenlar" adlı özelliğiyle yatırımcılara gelecek vadeden ön satışları tarama imkânı sunuyor.

Uzmanlar, BEST token'ın, cüzdan yaygın şekilde kullanılmaya başladığında ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Token, şu an 0,025135 dolarlık özel fiyatla yatırımcılara sunuluyor. Yatırım yapmak isteyen kullanıcılar, Best Wallet web sitesinden cüzdanlarını bağlayarak ya da uygulamayı indirerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. USDT, ETH veya banka kartı ile yatırım yapılabiliyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

Facia resmen geliyorum demiş! İhmaller zinciri ortaya çıktı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title