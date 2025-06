Dogecoin İçin Kırmızı Alarm: Uzmanlar 6 Aylık Düşüş Uyarısında Bulundu

YouTube'da "VisionPulsed" adıyla içerik üreten bir kripto analisti, Dogecoin'in geleceğiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Teknik göstergelere dikkat çeken analist, Dogecoin'in kısa vadede toparlanamaması durumunda altı ay sürecek bir düşüş sürecine girebileceğini belirtti.

Teknik Veriler Kırılganlığı Gösteriyor

Analist, özellikle Bollinger Bantları Genişlik Yüzdesi ve Hash Ribbon göstergelerine dikkat çekti. Bu iki gösterge daha önce alım sinyali üretmiş olsa da, DOGE fiyatının beklenen şekilde yükselmemesi dikkat çekti. Analiste göre, mevcut teknik tablo, piyasanın düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Nisan ayından bu yana yükseliş trendinde olan DOGE, 0,2550 dolarlık direnci kıramadı. Bu seviye aşılamayınca fiyat geri çekilerek önceki destek bölgesine yöneldi. Eğer Dogecoin 0,1850 dolar seviyesinin altına inerse, ayıların piyasayı tamamen kontrol altına aldığı yorumları güç kazanabilir. Kısa vadede 0,1350 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

Göreli Güç Endeksi (RSI) de 38 seviyesine kadar düştü. Bu da piyasanın zayıf kaldığını ve alım baskısının oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor.

