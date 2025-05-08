Dogecoin Fiyatında Yükseliş Sinyali: Teknik Formasyon Dikkat Çekiyor

Kripto para analisti Trader Tardigrade, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda söz konusu formasyonun Dogecoin için yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabileceğini söyledi. Galaxy takma adlı başka bir analist ise Dogecoin'in 2024'te 600 günlük yatay seyirden çıkmasının ardından haftalık grafikte daha yüksek dipler ve zirveler oluşturmaya başladığını belirtti.

Makroekonomi Zorluyor, Ama Teknik Sinyaller Umut Veriyor

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında ekonomik belirsizliklere vurgu yaparken, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan ticaret savaşlarının enflasyonu artırdığı ve büyümeyi olumsuz etkilediği ifade edildi. Bu gelişmeler, ABD ekonomisi için son 50 yılın ilk "stagflasyon" riskini gündeme getirdi.

Riskli varlıklar için olumsuz bir ortam oluşsa da Bitcoin, "dijital altın" algısı sayesinde 100 bin dolar seviyesine yaklaşarak dirençli duruşunu sürdürüyor. Bitcoin'in bu eşiği aşarak 108 bin dolar civarındaki rekor seviyesini test etmesi durumunda, Dogecoin fiyatında da toparlanma görülebilir.

DOGE, 0,20 dolar direncini kırarsa 0,28 dolara kadar yükselme potansiyeline sahip. Ancak meme coin piyasasında kalıcı bir ralli için güçlü bir katalizör gerekiyor. Örneğin, ABD'de enflasyonun düşmesi ve Fed'in faiz indirimine yönelmesi gibi gelişmeler olumlu etki yaratabilir.