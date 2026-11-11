Dev bankalardan ortak stablecoin hamlesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Goldman Sachs, Citigroup, Santander ve Deutsche Bank'ın da aralarında olduğu finans kuruluşları, ortak bir stablecoin girişimine yaklaşık 270 milyon dolar taahhüt etti. Konuya yakın kaynaklara göre bu para, kurulacak şirketin ilk beş yıllık faaliyet giderlerini karşılayacak.

"Project Faro" kod adlı girişim ABD'de kurulacak ve ilk olarak dolara bağlı bir stablecoin çıkaracak. Şirketin henüz kalıcı bir adı ve üst yöneticisi bulunmuyor.

21 KURULUŞ AYNI MASADA

Girişimin temeli, 10 bankanın açık blok zincirlerinde rezerv destekli dijital para seçeneklerini incelemeye başladığı Ekim 2025'e dayanıyor. Üye sayısı bu yılın eylül ayında 21'e ulaştı.

Üyeler arasında Bank of America, Wells Fargo, Fidelity Investments, UBS, BBVA, Lloyds ve MUFG de yer alıyor. JPMorgan ise listede bulunmuyor.

Kuruluşların tek tek ne kadar para koyduğu ve ortaklık payları açıklanmadı. Goldman Sachs ve Citigroup soruları girişime yönlendirdi, Santander ve Deutsche Bank yorum yapmadı.

HEDEF 2027'NİN İLK YARISI

Stablecoinin 2027'nin ilk yarısında piyasaya çıkması hedefleniyor. Dolar tokenini euroya bağlı bir stablecoin izleyecek, uzun vadede diğer G7 para birimleri de planlanıyor.

Ürünün sınır ötesi ödemelerde ve dijital varlık işlemlerinin takasında kullanılması öngörülüyor. Wells Fargo, ürünü "güvenilir bir dijital para biçimi" olarak tanımladı.

Bankalar, stablecoinin ABD'deki GENIUS Yasası'na ve geçerli olduğu yerlerde Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi'ne (MiCA) uygun olacağını belirtiyor. Girişim için henüz bir lisans ya da düzenleyici onayı duyurulmadı.

Yaklaşık 290 milyar dolarlık stablecoin pazarının neredeyse tamamı dolara bağlı tokenlerden oluşuyor. Tether'in USDT'si ile Circle'ın USDC'si bu pazarın yaklaşık yüzde 85'ini elinde tutuyor.

Bankaların rakibi yalnız bu iki şirket olmayacak. Visa, Mastercard ve Stripe'ın da aralarında olduğu 100'den fazla şirket haziranda ortak bir stablecoin girişimi duyurmuştu.