Deneyimli yöneticiden kripto para uyarısı: Dikkat edilmeli

REX Financial CEO'su Greg King, kripto para borsa yatırım fonları (ETF) konusunda önemli uyarılarda bulundu. King, ilk 10'un dışındaki varlıkların çoğunun riskli olduğunu belirterek, ETF ihraççılarının seçimlerini dikkatle yapmaları gerektiğini söyledi.

King'den Solana Vurgusu

King, stablecoin piyasasında Ethereum'a odaklanılmasının "büyük bir ihmal" olduğunu dile getirdi. Ona göre, yüksek işlem hızına sahip Solana bu alanda geleceğin hikâyesini yazacak. "Birçok kişi Solana'nın Ethereum'u tahtından edebileceğini düşünüyor." dedi.

King, son dönemde Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin başarısıyla birlikte birçok şirketin Solana için de başvuru yaptığını belirtti. Şu anda dokuz farklı kurum spot Solana ETF'i için başvuruda bulunmuş durumda. Analistlere göre bu başvuruların ekim ayına kadar onaylanması bekleniyor.

King, piyasada "aynı kripto para için birden fazla fon" döneminin yaşandığını ifade etti. Bitcoin ETF'lerinde olduğu gibi Solana ve Ethereum için de birçok ihraççının sırada olduğunu belirtti. Ona göre ETF'ler, kripto varlıkların kurumsal portföylerde daha fazla yer edinmesini sağlayacak.