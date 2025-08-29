Deneyimli yöneticiden kripto para uyarısı: Dikkat edilmeli

Haberler
Güncelleme:
REX Financial CEO'su Greg King, ETF ihraççılarının yalnızca güvenilir kripto paralara yönelmesi gerektiğini belirterek, ilk 10'un altındaki varlıkların çoğunu riskli bulduğunu söyledi. King, stablecoin'ler için Solana'nın geleceğin hikâyesi olacağını da ifade etti.

REX Financial CEO'su Greg King, kripto para borsa yatırım fonları (ETF) konusunda önemli uyarılarda bulundu. King, ilk 10'un dışındaki varlıkların çoğunun riskli olduğunu belirterek, ETF ihraççılarının seçimlerini dikkatle yapmaları gerektiğini söyledi.

King'den Solana Vurgusu

King, stablecoin piyasasında Ethereum'a odaklanılmasının "büyük bir ihmal" olduğunu dile getirdi. Ona göre, yüksek işlem hızına sahip Solana bu alanda geleceğin hikâyesini yazacak. "Birçok kişi Solana'nın Ethereum'u tahtından edebileceğini düşünüyor." dedi.

King, son dönemde Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin başarısıyla birlikte birçok şirketin Solana için de başvuru yaptığını belirtti. Şu anda dokuz farklı kurum spot Solana ETF'i için başvuruda bulunmuş durumda. Analistlere göre bu başvuruların ekim ayına kadar onaylanması bekleniyor.

King, piyasada "aynı kripto para için birden fazla fon" döneminin yaşandığını ifade etti. Bitcoin ETF'lerinde olduğu gibi Solana ve Ethereum için de birçok ihraççının sırada olduğunu belirtti. Ona göre ETF'ler, kripto varlıkların kurumsal portföylerde daha fazla yer edinmesini sağlayacak.

Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

