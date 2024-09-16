DeFi platformuna saldırı: Milyonlarca dolar çalındı

Merkezi olmayan finans (DeFi) platformu Delta Prime, son bir siber saldırıda 6 milyon dolarlık dijital varlık kaybına uğradı. Güvenlik uzmanları, yönetici cüzdanın ele geçirilmesinin ardından kötü amaçlı işlemlerin başladığını açıkladı.

Kripto Para Arenasında Büyük Çaplı Soygun

Merkeziyetsiz finans (DeFi) sektöründe faaliyet gösteren Delta Prime platformu, ciddi bir siber saldırıya uğradı. Güvenlik uzmanlarının aktardığı bilgilere göre saldırı sonucunda platformun kaybı 6 milyon doları aşmış durumda.

Olayı ilk fark eden Cyvers isimli güvenlik firmasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırının başlangıç aşamasında yaklaşık 4,5 milyon dolarlık bir zararın söz konusu olduğu belirtildi. Saldırganların faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle bu rakamın artış gösterdiği vurgulandı.

Fuzzland şirketinin kurucu ortağı Chaofan Shou, gün içinde paylaşımda zararın 6 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu olay, 2024 yılında gerçekleşen büyük ölçekli kripto saldırıları arasında yerini aldı.

Cyvers'ın Teknoloji Direktörü Meir Dolev, saldırının teknik detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolev'in açıklamasına göre saldırganlar Delta Prime'ın yönetici cüzdanını ele geçirdikten sonra, platformun proxy sözleşmelerini kendi zararlı kodlarına yönlendirmeyi başardı. Bu sayede Arbitrum Blockchain ağı üzerindeki Delta Prime havuzlarından varlık çekimi gerçekleştirdiler. Delta Prime, olayın ardından siber güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.