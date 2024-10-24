Danimarka gerçekleşmemiş kripto para kazançlarına dahi vergi getiriyor

Kripto para dünyasında vergilendirme tartışmaları devam ederken, Danimarka'dan çarpıcı bir adım geldi. Vergi otoritesi, merkezi olmayan kripto varlıkların vergilendirilmesinde yaşanan zorlukları aşmak için "piyasa değerine göre vergilendirme" sistemini uygulamaya koydu.

Yüzde 42 Vergi Oranı Yatırımcıları Bekliyor

Danimarka Vergi Hukuku Konseyi'nin yeni raporu, kripto varlıkların vergilendirilmesinde önemli değişiklikler içeriyor. Konsey, kazanç ve kayıpların vergilendirilmesindeki dengesizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Danimarka Vergi Bakanı, 2025'in başında konseyin önerilerini içeren kapsamlı bir yasa tasarısı oluşturacak. Tasarı kapsamında kripto hizmet sağlayıcıları, müşterilerinin işlemlerini düzenli olarak raporlamak zorunda kalacak.

Düzenleme, en erken 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni vergi düzeni, Bitcoin'in 2009'daki başlangıç bloğuna kadar geriye dönük olarak tüm kripto varlıkları kapsayacak.

Steno Research kıdemli kripto analisti Mads Eberhardt, bu gelişmeyi kripto dünyasına karşı açılan bir savaş olarak yorumladı. Gerçekleşmemiş sermaye kazançlarına uygulanacak yüzde 42'lik vergi oranı, yatırımcılar için önemli bir yük oluşturacak.