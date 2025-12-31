Cypherpunk, 29 milyon dolarlık alımla Zcash pozisyonunu büyüttü

Gemini borsasının kurucu ortağı Tyler Winklevoss'un desteklediği Cypherpunk Technologies, gizlilik odaklı kripto para Zcash'e yönelik yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, ortalama 514 dolar fiyatla 56.418 ZEC satın aldığını duyurdu. Bu alımla birlikte Cypherpunk'ın toplam ZEC varlıkları 290.062 adede ulaştı. Bu miktar, dolaşımdaki Zcash arzının yaklaşık yüzde 1,8'ine karşılık geliyor.

HEDEF ARZIN YÜZDE 5'İNE ULAŞMAK

Cypherpunk, Zcash odaklı hazine stratejisini geçen Kasım ayında duyurmuştu. Şirket, biyoteknoloji firması Leap Therapeutics'ten dönüşümünün ardından Winklevoss Capital'den 58,9 milyon dolarlık yatırım almıştı. O dönemde yaklaşık 204.000 ZEC satın alan şirket, gizlilik odaklı varlıkları Bitcoin'in yanında uzun vadeli bir koruma aracı olarak konumlandırmıştı.

Zcash, tıpkı Bitcoin gibi 21 milyon adetlik maksimum arza sahip. Şu anda dolaşımda yaklaşık 16,5 milyon ZEC bulunuyor. Bu rakamlarla Cypherpunk'ın mevcut varlıkları, açıkladığı yüzde 5'lik hedefin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

Şirketin Yatırım Direktörü Will McEvoy, açıklamasında "Zcash ağının yüzde 5'ine ulaşma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz." dedi. McEvoy, piyasanın "gizliliğin toplumsal önemini yeniden fiyatladığını" ifade etti.

Son alım, fiyatlardaki soğuma dönemine denk geldi. Cypherpunk'ın Kasım ayında hazine stratejisini başlattığı dönemde ZEC 650 dolar civarında işlem görüyordu. Salı günü itibarıyla fiyat 537 dolara geriledi ve o seviyelerden yaklaşık yüzde 17 düşüş kaydetti.

Cypherpunk'ın hisse senedi de Nasdaq'taki çıkışından bu yana sert değer kaybetti. Şirket yeni stratejisini açıkladığında 3 doların hemen altında işlem gören hisseler, şu anda yaklaşık 1,20 dolar seviyesinde. Bu durum, yüzde 60'a yakın bir düşüşe işaret ediyor.

Yaşanan geri çekilmeye rağmen şirket, Zcash'i temel hazine varlığı olarak koruma taahhüdünü yineledi. Winklevoss daha önce Zcash'i Bitcoin'e "gizlilik koruması" olarak tanımlamış ve artan gözetim ile düzenleyici baskılar ortamında gizlilik odaklı kripto paraların yeniden önem kazanabileceğini savunmuştu. Cypherpunk, ZEC pozisyonunu genişletmeye devam ederken gizliliği koruyan teknolojilere yönelik daha geniş yatırımları da araştırdığını açıkladı.