CryptoQuant Bitcoin'in dip fiyatı için net rakam verdi

Gerçekleşen fiyat, tüm Bitcoin sahiplerinin zincir üstü ortalama maliyetini gösteriyor. Araştırma başkanı Julio Moreno'ya göre Bitcoin her büyük ayı döngüsünde dibi bu seviyede veya hafif altında gördü. Moreno, "Tarihsel olarak dibi teyit edecek seviye budur. Oraya inmemiz şart değil ama özellikle talep bu kadar zayıfken hâlâ bir olasılık." ifadesini kullandı.

Bitcoin geçen hafta 59 bin dolar civarına inerek bu ayı piyasasının yeni dibini gördü ve gerçekleşen fiyatın yalnızca yüzde 9 üzerinde kaldı. Gerçekleşen fiyat daha önce yalnızca Kasım 2022'deki FTX çöküşünde kısa süreliğine kırılmıştı.

TALEP BİR HAFTADA 652 BİN BTC DARALDI

Vadeli işlem ve spot talebini birleştiren toplam talep göstergesi geçen hafta 652 bin BTC daraldı. Bu, Ocak 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüş anlamına geliyor. Fiyatın 60 bin doların altına inmesi uzun pozisyon tasfiyelerini tetikledi ve spot satışı hızlandırdı.

Uzun vadeli tablo da zayıfladı. Bir yıllık talep büyümesi negatife döndü ve Şubat 2024'ten bu yana en hızlı tempoyla geriliyor. ETF cephesinde 30 günlük talep eksi 74 bin BTC ile Ocak 2024'teki lansmandan bu yana en zayıf seviyeye indi. Fonlar satış baskısını emmek yerine arz genişlemesine katkı veriyor.

Kapitülasyon sinyali ise henüz yok. Bitcoin yatırımcıları son 30 günde 187 bin BTC zarar realize etti. Bu rakam Şubat'taki ilk 60 bin altı kırılmada 400 bin, FTX dibinde 1,2 milyon BTC olarak gözüküyor. Piyasa verilerine göre dolaşımdaki arzın yarısı Kasım 2022'den bu yana ilk kez zararda bulunuyor.

DİP TAHMİNLERİ 47 BİN 500 İLE 55 BİN DOLAR ARASINDA

Analistler Bitcoin fiyatı için dip bölgesinde ayrışıyor. 21Shares stratejisti Matt Mena, arzın yarısının zararda olmasını tarihsel dip işareti olarak okudu ve 55 bin doları kritik destek ilan etti. Şirket yıl sonu için 100 bin dolar hedefini koruyor. Grayscale araştırma başkanı Zach Pandl ise zincir üstü göstergelerin Bitcoin'i ucuz gösterdiğini ancak önceki döngü diplerindeki kadar ucuz olmadığını belirtti.

Daha derin senaryolar da masada duruyor. Madenci üretim maliyeti modeli ve MVRV değerleme bantları 50 bin dolar bölgesini derin değer mıknatısı olarak işaret ediyor. HashKey araştırmacısı Tim Sun, 60 binin altına yeni bir dönüş ihtimalini düşük bulmadığını söyledi ve kurumların CME opsiyonlarında 47 bin 500 dolar seviyesinde yoğun koruma pozisyonu biriktirdiğine dikkat çekti.

Moreno'ya göre toplam talep stabilize olmadan, ETF akışları toparlanmadan ve zarar realizasyonu kapitülasyon zirvesine ulaşmadan 53.600 dolar onaylanmış dip değil değerleme tabanı adayı olarak kalıyor. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında 61.750 dolar civarında işlem görüyor.