Cryptocom, tahmin piyasası platformu OG'yi ayrı bir uygulama olarak piyasaya sürdü

Crypto.com, Salı günü yaptığı açıklamada tahmin piyasaları alanındaki faaliyetlerini ayrı bir platforma taşıdığını duyurdu. OG adını taşıyan uygulama, finansal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarındaki gerçek dünya olaylarının sonuçlarına bağlı kontratların alım satımına olanak tanıyor. Şirket, son altı ayda haftalık işlem hacminin yaklaşık 40 kat arttığını ve bu büyümenin özel bir ürün geliştirmeyi zorunlu kıldığını belirtti.

CFTC ONAYLI PLATFORM

OG, Crypto.com'un ABD türev ürünler kolu aracılığıyla faaliyet gösterecek. Bu birim, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) kayıtlı bulunuyor. Şirketin baş hukuk danışmanı Nick Lundgren, yeni platformun CEO'su olarak atandı.

Lansman, sektör genelinde tahmin piyasalarının rekor hacimlere ulaştığı bir döneme denk geliyor. Verilere göre önde gelen platformlar Kalshi ve Polymarket'teki toplam aylık işlem hacmi art arda altı ay boyunca yükseldi. Geçen yılın Ağustos ayında yaklaşık 2 milyar dolar olan hacim, Ocak ayında 17,5 milyar dolara yaklaştı.

SPOR KONTRATLARI PAZARI SÜRÜKLÜYOR

Diğer büyük borsalar da bu alana yöneliyor. Coinbase, geçen hafta CFTC onaylı Kalshi ile ortaklığı aracılığıyla ABD'nin 50 eyaletindeki kullanıcılara tahmin piyasaları erişimi sağladı.

Spor kontratları bu büyümenin temel itici gücü oldu. Super Bowl ve ABD'deki March Madness basketbol turnuvası gibi büyük etkinlikler öncesinde talep belirgin şekilde artıyor. Son raporlara göre Kalshi'de spor kontratları günlük hacmin yüzde 80 ila yüzde 95'ini oluşturuyor. Ancak spor tahmin piyasaları ABD'de eyalet düzeyinde düzenleyici tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Crypto.com, tahmin piyasaları alanında çeşitli ortaklıklar kurdu. Şirket, spor giyim devi Fanatics, Başkan Donald Trump'ın fintek ve medya şirketi Truth Social ile anlaşmalar imzaladı. Ayrıca spor oyunları firması Underdog ile birlikte birkaç ABD eyaletinde spor tahmin piyasaları sunuyor.

Platform ayrıca tahmin kontratları için teminatlı ve kaldıraçlı işlem seçenekleri sunacak. Crypto.com, bunun ABD'deki federal düzeyde regüle edilen tahmin piyasalarında bir ilk olacağını belirtiyor. Ancak bu ürünler hâlâ düzenleyici onay sürecinde.