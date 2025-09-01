Cryptocom'dan Binance'e üst düzey yönetici transferi

Kripto sektöründe yaşanan üst düzey yönetici hareketliliği devam ediyor. Binance, Asya-Pasifik operasyonlarını yönetmek üzere deneyimli bir ismi tercih etti. SB Seker'in atanması, Binance'ın düzenleyici kurumlarla etkileşimini artırma hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Binance'in Asya-Pasifik Operasyonlarında Liderlik Değişimi

SB Seker, yeni pozisyonunda Binance'in Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik operasyonları yönetecek. En son Cryptocom'da kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışan Seker, küresel ürün geliştirme ve hukuki konularda uzmanlık kazanmıştı.

Seker'in kariyer geçmişi, çeşitli prestijli kurumları kapsıyor. Ant Group, Rothschild & Co ve Amicorp Group'ta kıdemli hukuki pozisyonlarda bulundu. Ayrıca Avustralya'da dava vekili olarak çalıştı ve Singapur Para Otoritesi'nde merkez bankacılığı hukuku uzmanı olarak deneyim edindi.

Binance CEO'su Richard Teng, atama hakkında yaptığı açıklamada Asya-Pasifik bölgesinin her zaman Binance için kilit bir bölge olduğunu vurguladı. Teng, Seker'in çeşitli pazarlardaki köklü deneyiminin onu şirketin bölgesel büyüme ve etkileşim aşamasını yönetmek için benzersiz bir konuma getirdiğini söyledi.

Yeni Asya-Pasifik başkanı Seker, düzenleyici kurumlar, ortaklar ve geniş toplulukla yakın çalışarak bölge genelinde stratejik girişimleri yürütmeyi ve sağlam operasyonlar sunmayı hedeflediğini belirtti.

Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunuyor. Verilere göre aylık spot piyasa hacmi geçen ay temmuz ayındaki 706,1 milyar dolardan 724,6 milyar dolara yükseldi.