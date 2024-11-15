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Coinbase uygulaması 2021 zirvesini tekrarlıyor

Coinbase uygulaması 2021 zirvesini tekrarlıyor
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Haberler
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Kripto dostu Donald Trump'ın başkanlık seçimi zaferi sonrası Bitcoin (BTC) 93.000 doları aşarken Coinbase uygulaması ABD Apple App Store'da 435'inci sıradan ilk 10'a yükseldi. Blockchain tabanlı merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket, uygulamanın Cuma günü ilk 10'da kalma olasılığını yüzde 87 olarak tahmin ediyor.

Kripto para piyasalarındaki yükseliş trendi, yatırımcı ilgisinin önemli göstergelerinden olan uygulama indirme verilerine yansıdı. Seçim öncesi 435'inci sırada olan Coinbase uygulaması, Trump'ın ulusal Bitcoin rezervi oluşturma ve kripto regülasyon savaşını sona erdirme vaatleriyle başlayan rallide ilk 10'a yerleşti.

Polymarket Yükselişin Devam Edeceğini Öngörüyor

Coinbase App Store sıralaması, tarihi zirveler yapan kripto para piyasasındaki coşkuyu yansıtıyor. Verilere göre uygulama şu anda ücretsiz uygulamalar kategorisinde 9'uncu sırada yer alıyor. Bitcoin desteği sunan Cash App 30'uncu, kripto ve hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood ise 13'üncü sırada bulunuyor.

Coinbase'in uygulama sıralamasındaki yükseliş geçmişte büyük perakende yatırımcı dalgalarının habercisi oldu. Uygulama son olarak Ekim 2021'deki boğa piyasası zirvesinde bir numaraya yükselmişti.

Google Play Store'da ise tablo farklı görünüyor. Coinbase finans kategorisinde 95'inci, Coinbase Wallet 47'nci sırada yer alıyor. Bu platformda Uniswap bir numara, Cash App üçüncü ve Kraken sekizinci sırada yer alıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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