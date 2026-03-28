Coinbase tahmin bildirimleri için geri adım attı

ABD'deki 'March Madness' basketbol turnuvası süresince yoğun spor bahis bildirimleri gönderen Coinbase, kullanıcıların sert tepkilerinin ardından sorunu "hata" sayarken CEO Brian Armstrong özür diledi.

Ocak ayında Kalshi ile ortaklık kapsamında ABD'li kullanıcılara açılan Coinbase Tahmin Piyasası, turnuva sezonunda bildirim akışına dönüştü. Bazı kullanıcılar tek bir saat içinde üç ayrı kolej basketbol bildirimi aldıklarını belirterek şikayetlerini sosyal medyada dile getirdi.

Tepkiler yalnızca rahatsızlıkla kalmadı. Bir kullanıcı, kripto para sektörünün en derin güven krizini yaşadığı bir dönemde ABD'nin en büyük kripto para borsasının müşterilerini spor kumarına yöneltmesini "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı. PartyDAO kurucu ortağı John Palmer ise bildirimlerin kendisini kumar oynamaya teşvik ettiğini vurgulayarak platformun para yönetimi anlayışını ve iç risk yönetimini sorguladı.

Armstrong, X (eski adıyla) hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları "hata" olarak nitelendirdi. Kullanıcıların istemediklerini onlara dayatmamak ile istediklerine erişim sağlamak arasında doğru dengeyi bulmak gerektiğini belirten Armstrong, "Bu vakada doğru dengeyi kuramadık." ifadesini kullandı.

KONGRE TAHMİN PİYASALARI İÇİN YASAK ARIYOR

Coinbase, tahmin piyasası hizmetini piyasaya sürmeden önce Connecticut, Illinois ve Michigan'daki düzenleyicilere karşı dava açmıştı. Borsa, eyalet düzeyindeki kumar otoritelerinin yerine federal düzenleyici CFTC'nin yetkili olması gerektiğini savunuyordu.

Kongre cephesinde ise daha geniş kapsamlı bir gündem şekilleniyor. Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun görevden alınmasına ilişkin tahmin piyasası işlemlerinden iç bilgilerle kazanç sağlandığına dair iddialar, ABD'li yasama üyelerini harekete geçirdi. Birden fazla yasa teklifi, başkan ve kongre üyelerinin tahmin piyasası platformlarını kullanmasını yasaklamayı hedefliyor.

Kalshi, siyasi adayların kendi seçim kampanyalarıyla ilgili işlem yapmasını yasakladı. Polymarket ise kolayca manipüle edilebilecek veya etik açıdan hassas piyasaları kısıtlayan önlemler hayata geçirdi.

Serkan KÖSE
