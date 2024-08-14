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Coinbase Bitcoin ürünüyle yeni dönem başlatıyor

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Coinbase, tokenize edilmiş Bitcoin ürünü olan cbBTC'nin yakın zamanda piyasaya sürüleceğini açıkladı. Coinbase'in bu yeni ürünü gerçek Bitcoinlerle desteklenecek. Ethereum ve Layer 2 Blockchain ağları üzerinde kullanılabilir olacak cbBTC, Base Blockchain ağı üzerinde önemli bir likidite kaynağı olma potansiyeline sahip. Bu yenilik, aynı zamanda Bitgo'nun Wrapped Bitcoin'iyle (WBTC) rekabeti de kızıştıracak.

Kripto para borsası Coinbase, yeni tokenize Bitcoin ürünü cbBTC'yi duyurarak sektörde büyük bir heyecan yarattı. Bu hamle, şirketin piyasa lideri WBTC ile doğrudan rekabete girmesine yol açarken, Bitcoin'in Ethereum ve Layer 2 ağlarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Coinbase'den cbBTC İle Yenilikçi Adım

Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Coinbase, yeni bir ürünle piyasaya giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, "cbBTC" adını verdiği tokenize edilmiş Bitcoin ürününü yakında kullanıcılarına sunacağını duyurdu.

Yeni cbBTC, Coinbase'in daha önce piyasaya sürdüğü Ethereum tabanlı staking ürünü cbETH'ye benzer bir isim taşıyor. Bu yeni ürün, gerçek Bitcoinlerle birebir oranında destekleniyor. Coinbase yetkilileri, cbBTC'nin özellikle Ethereum ve Layer 2 ağlarında Bitcoin saklama imkanı sunacağını belirtti. Yetkililer açıklamasında şirketin geliştirdiği Base Blockchain ağında cbBTC'nin önemli bir likidite kaynağı olması beklediklerini dile getirdi.

Base Blockchain ağının lideri Jesse Pollak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bitcoin sevgisini dile getirirken, "Base üzerinde güçlü bir Bitcoin ekonomisi oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu hamle, Coinbase'i piyasanın en büyük tokenize Bitcoin ürünü olan Wrapped Bitcoin (WBTC) ile doğrudan rekabete sokuyor. BitGo tarafından yönetilen WBTC'nin şu anki piyasa değeri 9 milyar doları aşmış durumda.

Öte yandan, WBTC'nin saklayıcısı BitGo, saklama hizmetlerini genişletmek amacıyla Justin Sun'ın Tron ile bağlantılı BiT Global ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Kurulan bu iş birliği, Sun'ın tartışmalı geçmişi ve olası merkezileşme endişeleri nedeniyle güvenlik kaygılarını artırdı.

Bu gelişmeler ışığında, Maker DAO'nun risk değerlendirme ekibi Block Analitica Labs, WBTC teminatı altındaki yeni borç verme işlemlerinin durdurulmasını önerdi. BitGo CEO'su Mike Belshe ise yaptığı açıklamada, şirketin güvenlik konusundaki kararlılığını ve hem BitGo'nun hem de BiT Global'in yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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