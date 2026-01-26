Coinbase 2026 yılı için ilk kripto raporunu yayımladı

Coinbase Institutional'ın profesyonel yatırımcılar için hazırladığı üç aylık "Charting Crypto" raporu, piyasa dinamiklerinin iyileştiğine ve birinci çeyrek öncesinde daha dengeli bir ortam oluştuğuna işaret ediyor. Rapor, kesin bir trend dönüşü tahmini yapmaktan kaçınsa da dördüncü çeyrekte yaşanan geri çekilmenin (reset), 2026 yılı için daha dayanıklı bir piyasa zemini hazırladığını vurguluyor.

İYİMSERLİK İÇİN GÜÇLÜ GEREKÇELER

Coinbase Institutional Küresel Yatırım Araştırmaları Başkanı David Duong, piyasa görünümü hakkında temkinli ancak olumlu bir tablo çizdi. Geçen yıl yaşanan kaldıraç kaynaklı likidasyonların etkisinin tamamen silinmediğini belirten Duong, "Yine de yeni yıla başlarken piyasalar hakkındaki görüşümüz yapıcı. İlk çeyrekte iyimser olmak için birçok neden bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

KALDIRAÇ TEMİZLİĞİ VE RİSK İŞTAHI

Rapor, zincir üstü (on-chain) metrikler ile küresel yatırımcı anketi verilerini birleştirerek piyasa yapısının nasıl evrildiğini analiz ediyor. Buna göre, 2025'in son çeyreğinde yaşanan düşüş, döngünün başlarında biriken aşırı kaldıracı ve spekülatif pozisyonları temizleyerek piyasayı daha sağlıklı bir duruma getirdi.

Mevcut ortamın agresif risk alma iştahından ziyade bir "yeniden kalibrasyona" işaret ettiği belirtiliyor. Yatırımcı katılımı sürse de, bu ilginin artık daha seçici olduğu görülüyor. Rapora göre, piyasadaki pozisyonlanma önceki genişleme dönemlerine kıyasla daha az kalabalık ve çok daha disiplinli. Bu durum, piyasanın aşağı yönlü kırılganlığını azaltırken olası şokları emme kapasitesini artırıyor.

ZİNCİR ÜSTÜ VERİLER VE MAKRO GÖRÜNÜM

Raporda atıfta bulunulan zincir üstü veriler, arz dinamiklerinin daha düzenli hale geldiğini gösteriyor. Panik satışlarına dair işaretlerin azaldığı ve yatırımcıların tutma (hodl) davranışlarının kademeli olarak normalleştiği gözlemleniyor. Türev piyasalarında ise kaldıraç kullanımının daha sınırlı kaldığı ve pozisyonların önceki rallilere kıyasla tek yönlü yığılma göstermediği belirtiliyor.

Coinbase Institutional, makroekonomik koşulların da dengeleyici bir etki yarattığına dikkat çekti. Para politikası, jeopolitik gelişmeler ve regülasyonlara dair belirsizlikler devam etse de, rapor bu risklerin artık ani kopuşlara yol açmak yerine piyasa tarafından fiyatlandığını ve emildiğini, bunun da daha ölçülü piyasa tepkilerini beraberinde getirdiğini ifade ediyor.