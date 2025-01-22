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CLS Global, gerçekleştirdiği kripto işlemlerdeki suçunu kabul etti

CLS Global, gerçekleştirdiği kripto işlemlerdeki suçunu kabul etti
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Dubai merkezli CLS Global, Uniswap platformundaki yasa dışı işlemleri kabul etti ve bu nedenle ABD'de faaliyetlerine yönelik ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Şirket, yatırımcıları manipüle etmek ve işlem hacmini yapay olarak yükseltmek suçlamalarını kabul ederek, büyük bir para cezası ve varlık devri ile cezalandırıldı.

Dubai merkezli kripto piyasa yapıcısı CLS Global, Uniswap platformunda gerçekleştirdiği yasa dışı işlemler nedeniyle suçlamaları kabul etti ve ABD'de işlem yapma yasağına tabi tutuldu. Massachusetts'teki federal savcılık, şirketin 428.059 dolar para cezası ödeyeceğini ve el konulan varlıkların ABD hükümetine devredileceğini açıkladı. CLS Global'in piyasa manipülasyonu faaliyetleri ve bu süreçte yürütülen FBI soruşturmaları şirket üzerindeki baskıyı artırıyor.

CLS Global'in Piyasa Manipülasyon Skandalına Tepkiler Artıyor

Dubai merkezli kripto para piyasa yapıcısı CLS Global, Uniswap platformunda gerçekleştirdiği yasa dışı işlemlerle ilgili suçlamaları kabul etti. Massachusetts Bölge Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 428.059 dolar para cezası ödeyecek ve el konulan varlıklarını ABD hükümetine devredecek. Kararın ardından şirketin ABD'deki kripto para platformlarında işlem yapması yasaklandı.

Soruşturma sürecinde, FBI'ın oluşturduğu Ethereum tabanlı NexFundAI tokenı üzerinden yürütülen incelemelerde, CLS Global'in piyasa manipülasyonu yaptığı ortaya çıktı. Geçen yıl Eylül ayında başlatılan soruşturmada, şirketin diğer yatırımcıları çekmek amacıyla token işlem hacmini yapay olarak artırdığı belirlendi.

Mahkeme kayıtlarına göre, 2024'ün Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen video konferanslarda, CLS çalışanları NexFundAI için yıkama ticareti yapılmasını onayladı. Görüşmelerde bir şirket yetkilisi, borsa listeleme koşullarını karşılamak ve yatırımcı ilgisini artırmak için "işlem hacmi oluşturabileceklerini" açıkça belirtti.

Soruşturma detaylarında, şirketin özel bir algoritma kullanarak çoklu cüzdanlar üzerinden otomatik alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği ve bu işlemleri takip edilemez hale getirmeye çalıştığı tespit edildi. Ayrıca CLS Global'in, Uniswap üzerinde NexFundAI tokenının alım-satımını yapacak tüccarları işe aldığı da ortaya çıktı. Bir video toplantısında CLS çalışanının, bu uygulamaların yıkama ticareti olduğunu ve bazı kesimlerin bunu onaylamayabileceğini itiraf ettiği belirtildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da CLS Global'e yönelik menkul kıymet kanunu ihlalleri nedeniyle ayrı bir hukuki süreç başlattı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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