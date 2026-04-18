Circle'dan zincirler arası USDC transferinde yeni dönem

Circle, servisi "USDC taşımanın öngörülebilir ve şeffaf yolu" olarak tanımladı. Çözümün altyapısını, şirketin 2023'te hayata geçirdiği ve geçen yıl ikinci versiyonuyla güncellediği zincirler arası transfer protokolü (CCTP) oluşturuyor. Sistem, yakma ve basma mekanizmasıyla birebir oranla çalışıyor. Her transferde kaynak zincirde USDC yakılıyor, hedef zincirde aynı miktarda yeniden basılıyor.

Ücretler kullanıcıya işlem başlamadan önce gösteriliyor. Hedef zincirdeki gaz değişimi otomatik olarak gerçekleşiyor. Yapılan testlerde Ethereum ana ağından Optimism'e 20 dolarlık USDC transferinin yaklaşık 0,20 dolar tuttuğu görüldü. Ücretler işlem kurulumuna göre farklılaşıyor. Circle'ın CCTP kullanımı için ayrıca ücret almadığı belirtildi.

EVM ZİNCİRLERİ ÖNCE GELİYOR, SOLANA DESTEK DIŞINDA

Lansmanın ilk aşamasında USDC Bridge yalnızca Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu zincirleri kapsıyor. Solana bu aşamada kapsam dışında kalırken EVM uyumlu yapılarıyla Sei ve Monad listeye giriyor. Desteklenen L1'ler arasında Ethereum, Avalanche ve Monad yer alıyor. Layer 2 tarafında Base, Polygon, HyperEVM, Ink ve Unichain hizmet veriyor.

USDC, piyasa değerine göre ikinci büyük stablecoin konumunu koruyor. Circle, söz konusu stablecoini onlarca Blockchain'de ve Polymarket gibi öne çıkan uygulamalarda da yerel olarak ihraç ediyor.