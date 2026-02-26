Haberler

Circle'ın dördüncü çeyrek geliri 770 milyon dolara ulaştı

Circle'ın dördüncü çeyrek geliri 770 milyon dolara ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stablecoin ihraççısı Circle, 2025'in son çeyreğinde toplam gelirini yıllık bazda yüzde 77 artırarak 770 milyon dolara taşırken, USDC dolaşımı için yüzde 40 bileşik yıllık büyüme oranı hedefledi.

Circle Internet Group (CRCL), yayımladığı bilançoya göre 2025'in dördüncü çeyreğinde toplam gelir ve rezerv gelirini 770 milyon dolara yükseltti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77'lik bir artışa işaret ediyor. New York merkezli stablecoin ihraççısı, yılı 75,3 milyar dolarlık USDC dolaşımıyla kapattı. Bu tutar, 2024 yıl sonuna göre yüzde 72 daha yüksek.

Gelir artışının temel kaynağı, çeyrekte 733 milyon dolara ulaşan rezerv geliri oldu. Ortalama USDC dolaşımı yıllık bazda iki katına çıkarak 76,2 milyar dolara yükselirken, rezerv getiri oranı 68 baz puan gerileyerek yüzde 3,8 seviyesine indi. Şirket, dördüncü çeyrekte devam eden faaliyetlerden 133 milyon dolar net kâr açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam yalnızca 4 milyon dolardı. Düzeltilmiş FAVÖK ise yüzde 412 artışla 167 milyon dolara ulaştı.

Circle CEO'su Jeremy Allaire bilançoda yaptığı açıklamada, dördüncü çeyreğin şirketin açık ve programlanabilir bir internet finansal sistemi inşa etme misyonunda yeni bir adım olduğunu belirtti. Allaire, USDC'nin küresel çapta benimsenmesinin artmaya devam ettiğini ve daha fazla kurumsal şirket, geliştirici ve kamu kuruluşunun dijital doları gerçek dünya ödemeleri, hazine yönetimi ve zincir üstü finansal iş akışlarına entegre ettiğini vurguladı.

YILLIK BAZDA NET ZARAR VE ÇOK YILLIK BÜYÜME HEDEFİ

2025 mali yılının tamamına bakıldığında Circle, devam eden faaliyetlerden 70 milyon dolar net zarar açıkladı. 2024'te bu kalemde 157 milyon dolar net kâr elde edilmişti. Zararda, halka arzla tetiklenen hak ediş koşullarına bağlı 424 milyon dolarlık hisse bazlı tazminat giderleri belirleyici oldu.

Şirket ayrıca USDC dolaşımı için yüzde 40 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) hedefleyen çok yıllık bir öngörü açıkladı. Bu büyüme oranının sürdürülmesi halinde USDC'nin stablecoin piyasasındaki payı önemli ölçüde genişleyebilir. Piyasada şu anda yaklaşık 183 milyar dolarlık dolaşımla Tether lider konumda bulunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
40 yıldır 'vatansız' yaşıyorlar

Kimliklerindeki ibare nedeniyle 40 yıldır yaşamadıkları kalmadı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş

İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş! İşte nedeni