Circle çok sayıda kripto borsa cüzdanını dondurdu

USDC ihraççısı Circle'ın ABD'de görülen bir hukuk davası kapsamında aktif ticari işletmelere ait 16 sıcak cüzdanı dondurduğu iddia edildi. Zincir üstü araştırmacı ZachXBT tarafından aktarılana göre cüzdanlar, birbirleriyle ilişkisiz kripto borsalarına, çevrim içi bahis sitelerine ve döviz büro işletmelerine ait gözüküyor.

ZachXBT, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Circle'ın aldığı kararı sert bir dille eleştirdi. Araştırmacıya göre temel araçlara sahip bir analist bile bu cüzdanların binlerce işlem gerçekleştiren aktif ticari cüzdanlar olduğunu dakikalar içinde tespit edebilirdi.

KRİPTO SEKTÖRÜNDEN SERT TEPKİ GELDİ

Zincir üstü araştırmacı, davanın "mühürlü" olduğunu ve Circle'ın cüzdanları dondurmak için "hiçbir geçerli dayanağı bulunmadığını" belirtti. ZachXBT konuyla ilgili "Beş yılı aşkın soruşturma deneyimimde bu, gördüğüm en beceriksiz dondurma kararı olabilir. Dondurma kararlarınızı herhangi bir federal yargıca devrettiğinizde olan budur." ifadelerini kullandı.

USDC cüzdanlarının dondurulması, merkezi stablecoinlerin doğasına yönelik tartışmayı yeniden alevlendirdi. Eleştirmenler, ihraççının varlıkları tek taraflı olarak dondurabilmesinin kripto paraların "izne tabi olmayan, sansüre dayanıklı" temel vaadine aykırı düştüğünü savunuyor.

RPC düğüm sağlayıcısı Helius'un kurucusu Mert Mumtaz, olaya tepki göstererek "Merkezi olarak ihraç edilen stablecoinlerin gerçekte size ait olmadığını hatırlatıyorum, nakit paranın aksine dondurulabilirler" dedi.

GENIUS YASASI VE CBDC TARTIŞMASI

Smardex merkeziyetsiz ticaret platformunun kurucu ortağı Jean Rausis, ABD'deki GENIUS stablecoin düzenleme çerçevesinin özel sektör eliyle yönetilen bir merkez bankası dijital parasının (CBDC) önünü açtığını öne sürdü. Rausis'e göre merkezi stablecoinler, ihraççıya standart bir CBDC'nin sunacağı finansal gözetim ve varlık dondurma yetkilerini fiilen tanıyor.

Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene de Mayıs 2025'te benzer bir uyarıda bulunmuş ve GENIUS Yasası kapsamındaki düzenlenmiş stablecoin'leri "CBDC Truva Atı" olarak nitelendirmişti.

Serkan KÖSE
