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Circle Asya pazarında yeni bir sayfa açıyor

Circle Asya pazarında yeni bir sayfa açıyor
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Fintech şirketi Circle, Hong Kong'un önde gelen telekomünikasyon sağlayıcısı HKT ile Blockchain tabanlı müşteri sadakati çözümleri geliştirmek üzere ortaklık imzaladı. İş birliği, Hong Kong'daki işletmelere yenilikçi dijital çözümler sunmayı hedefliyor.

Circle'ın Asya pazarındaki genişleme stratejisi hız kazanıyor. Şubat ayında Japonya'da Coincheck ile USDC erişimini artıran şirket, şimdi de Hong Kong'un en büyük telekom operatörlerinden HKT ile güçlerini birleştiriyor.

Blockchain Teknolojisi ile Müşteri Deneyimi Yeniden Şekilleniyor

Circle ve HKT arasındaki iş birliği, Hong Kong'daki işletmelerin müşteri sadakat programlarını Blockchain teknolojisiyle geliştirmeyi amaçlıyor. Circle'ın programlanabilir cüzdanları ve akıllı sözleşme teknolojileri, işletmelerin mevcut tüketici ve kurumsal uygulamalarında dijital varlıkların gücünden yararlanmalarını sağlayacak.

HKT Digital Ventures'ın CEO'su Monita Leung, ortaklığın Hong Kong'daki işletmelerin müşterileriyle daha derin bağlar kuracağını vurguladı. Circle kurucu ortağı ve CEO'su Jeremy Allaire ise bu iş birliğinin, Web3 hizmetlerini müşteri sadakati yeniliğinin merkezine taşıdığını söyledi.

Circle, geçen yıl Hong Kong'daki düzenleyici gelişmeleri yakından takip etti. Şirket, Şubat ayında Japonya'da Coincheck ile oluşturduğu ortaklık sayesinde USDC erişimini genişletti. Bu yeni ortaklık, Circle'ın Asya pazarındaki varlığını artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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