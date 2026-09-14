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Circle 11 finans deviyle yeni ağını açıyor

Circle 11 finans deviyle yeni ağını açıyor
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Circle'ın ödeme ve finans işlemleri için geliştirdiği Arc bu hafta kullanıma açılacak. BlackRock, Visa ve Mastercard gibi kuruluşlar ağı doğrulamaya hazırlanırken meme coin yatırımcıları da Robinhood Chain'dekine benzer bir işlem dalgasını bekliyor.

Arc'ın kurucu doğrulayıcıları arasında BlackRock, Visa ve Mastercard'ın yanı sıra DTCC, Galaxy, Global Payments, ICE, MoneyGram, SBI Group, Standard Chartered ve Sumitomo Corporation bulunuyor. Circle, 100'den fazla kurumsal ve ekosistem katılımcısının özel ana ağ üzerinde çalıştığını açıkladı.

Circle, Arc'ı ödemeler, döviz işlemleri ve tokenleştirilmiş varlıkların takası için geliştirdi. Birinci katman blok zincirinde işlem ücretleri, ayrı ve oynak bir yerel token yerine USDC ile ödenecek. Şirket ayrıca mayıs ayında ARC token ön satışından 222 milyon dolar topladığını ve ağın tam seyreltilmiş değerlemesinin 3 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Kurumsal altyapı iddiasına rağmen ağın açılışı, sosyal medyadaki spekülatif token yatırımcılarının da ilgisini çekti. Bazı yatırımcılar Arc üzerinde kurulabilecek token çıkarma platformlarını ve açılış öncesinde tanıtılan projeleri izlemeye başladı. Bu ilgi henüz gerçekleşmiş işlem hacmine dayanmıyor. Yatırımcılar, ağ kullanıma açıldıktan sonra oluşabilecek talebe hazırlanıyor.

ROBINHOOD CHAIN ÖRNEĞİ BEKLENTİYİ BÜYÜTTÜ

Beklentinin arkasında Robinhood Chain'in temmuz ayındaki açılışı bulunuyor. Tokenleştirilmiş hisse senetleri ve gerçek dünya varlıkları için geliştirilen ağda ilk günlerin öne çıkan faaliyeti meme coin işlemleri oldu. CoinGecko'nun Dune verileriyle hazırladığı incelemeye göre meme coinler, 27 Temmuz itibarıyla ağın günlük merkeziyetsiz borsa hacminin yüzde 79,2'sini oluşturdu.

Robinhood Chain, ilk haftasında yaklaşık 3,1 milyar dolarlık merkeziyetsiz borsa hacmine ulaştı. Ağdaki günlük hacim 8 Temmuz'da 563,9 milyon dolara çıkarken tek günde 16 bin 639 token üretildi. Bu performans, Arc'ın da amacı dışında gelişen spekülatif bir işlem dalgasıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

İki ağın yapısı ve hedef kitlesi aynı değil. Robinhood Chain, Arbitrum teknolojisini kullanan ikinci katman bir ağ olarak faaliyete geçti. Arc ise Circle'ın USDC merkezli finans altyapısı olarak tasarladığı bağımsız birinci katman blok zinciri. BlackRock'ın tokenleştirilmiş para piyasası fonu BUIDL'ı Arc'a taşıması da planlanıyor.

Arc'ın ilk günleri bu nedenle iki farklı kullanım biçiminin sınavına dönüşecek. Kurumsal kuruluşlar ağı ödeme ve takas altyapısı olarak kullanmaya hazırlanırken yatırımcılar yeni tokenların oluşturacağı işlem hacmini izleyecek. Meme coin ilgisinin kalıcı faaliyete dönüşüp dönüşmeyeceği ise ancak ana ağ açıldıktan sonra görülebilecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
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