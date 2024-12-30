Çin Merkez Bankası Hong Kong'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı
Çin Halk Bankası (PBOC), 2024 Finansal İstikrar raporunda kripto para düzenlemelerine geniş yer verdi. Rapor, 51 ülkenin kripto varlıklara yönelik kısıtlamalarını incelerken Hong Kong'un kripto lisanslama rejimine özel önem gösterdi. HSBC ve Standard Chartered gibi büyük bankaların kripto işlemlerini denetleme zorunluluğu da vurgulandı.
Finansal sistemin geleceğini şekillendiren kripto düzenlemeleri küresel ölçekte yeni bir boyut kazanıyor. PBOC'nin yayımladığı rapor, anakarada kripto yasağı devam ederken Hong Kong'un farklı bir yol izlediğini ortaya koyuyor.
Hong Kong Kripto Ekosistemi Gelişmeye Devam Ediyor
Çin Halk Bankası'nın 2024 Finansal İstikrar raporu, kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda küresel çabaları değerlendirdi. Rapor, 51 farklı yargı bölgesinin kripto varlıklara yönelik kısıtlamalar ve yasaklar getirdiğini belirtti.
Hong Kong'un Haziran 2023'te başlattığı kripto lisanslama rejimi, lisanslı borsaların perakende yatırımcılara hizmet vermesine olanak sağlıyor. Bu gelişme Çin'in kripto politikasında bölgesel farklılıklar olduğunu gösteriyor.
PBOC, kripto varlıkların sistemik önemli finansal kurumlarla bağlantılarının sınırlı olabileceğini belirtirken ödeme ve perakende yatırım alanlarında risk potansiyeline dikkat çekti. Finansal İstikrar Kurulu'nun önerdiği uluslararası düzenleme çerçevesi de raporun önemli başlıkları arasında yer aldı.