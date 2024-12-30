Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

Çin Merkez Bankası Hong Kong'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı

Çin Merkez Bankası Hong Kong'un kripto lisanslamasını incelemeye aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Bankası (PBOC), 2024 Finansal İstikrar raporunda kripto para düzenlemelerine geniş yer verdi. Rapor, 51 ülkenin kripto varlıklara yönelik kısıtlamalarını incelerken Hong Kong'un kripto lisanslama rejimine özel önem gösterdi. HSBC ve Standard Chartered gibi büyük bankaların kripto işlemlerini denetleme zorunluluğu da vurgulandı.

Finansal sistemin geleceğini şekillendiren kripto düzenlemeleri küresel ölçekte yeni bir boyut kazanıyor. PBOC'nin yayımladığı rapor, anakarada kripto yasağı devam ederken Hong Kong'un farklı bir yol izlediğini ortaya koyuyor.

Hong Kong Kripto Ekosistemi Gelişmeye Devam Ediyor

Çin Halk Bankası'nın 2024 Finansal İstikrar raporu, kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda küresel çabaları değerlendirdi. Rapor, 51 farklı yargı bölgesinin kripto varlıklara yönelik kısıtlamalar ve yasaklar getirdiğini belirtti.

Hong Kong'un Haziran 2023'te başlattığı kripto lisanslama rejimi, lisanslı borsaların perakende yatırımcılara hizmet vermesine olanak sağlıyor. Bu gelişme Çin'in kripto politikasında bölgesel farklılıklar olduğunu gösteriyor.

PBOC, kripto varlıkların sistemik önemli finansal kurumlarla bağlantılarının sınırlı olabileceğini belirtirken ödeme ve perakende yatırım alanlarında risk potansiyeline dikkat çekti. Finansal İstikrar Kurulu'nun önerdiği uluslararası düzenleme çerçevesi de raporun önemli başlıkları arasında yer aldı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Ünlü oyuncu ölümden dönmüş: Hamilelikte beynime pıhtı attı
img

Güvenlik nedeniyle İstanbul'da yarın okul saatleri değişti
img

Sürekli karakola ifade vermeye çağrılıyor! Sebebi inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti Zülkar ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Zülkar kim, diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu? GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak? Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.