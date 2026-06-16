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CFTC'den kripto para odağını güçlendiren atama

CFTC'den kripto para odağını güçlendiren atama
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto görev gücüne danışmanlık yapan Donald Battle'ı baş veri inovasyon sorumlusu olarak işe aldı.

CFTC, Blockchain adli analizi konusunda derin deneyime sahip yeni bir baş veri inovasyon sorumlusu atadı. Bu adım, kurumun teknolojiye daha fazla odaklanmasının işareti olarak görülüyor. Yayımlanan bildiride CFTC Başkanı Michael Selig, Battle'ın bu göreve getirildiğini duyurdu.

Battle, görevdeki Trump yönetimiyle birlikte Ocak 2025'te SEC kripto görev gücü danışmanı olarak atanmıştı. Daha önce CFTC'de Blockchain veri danışmanı ve Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Ağı'nda (FinCEN) kripto uygulama uzmanı olarak çalıştı. Selig, tercihinin gerekçeleri arasında Battle'ın "veri bilimi, Blockchain adli analizi, programlama arayüzleri ve ileri yapay zeka çözümleri" alanındaki deneyimini gösterdi.

CLARITY YASASI CFTC'NİN ROLÜNÜ YENİDEN ÇİZİYOR

Atama, Kongre'nin dijital varlık piyasa yapısı yasası CLARITY Act ile CFTC ve SEC'in rollerini yeniden düzenlemeye çalıştığı bir dönemde geldi ve kurumun kripto düzenleme ile denetimine yaklaştığının işareti oldu. Selig, dijital varlık düzenlemesi ve denetiminin birçok yönünden sorumlu kurumun tek komisyon üyesi olmayı sürdürüyor.

CFTC TAHMİN PİYASALARINDA MÜNHASIR YETKİ İDDİA EDİYOR

Selig döneminde CFTC, Kalshi ve Polymarket gibi tahmin piyasası platformlarını düzenleme konusunda münhasır yetki iddia etti. Bu durum, söz konusu platformları yasa dışı kumar olarak nitelendirip engellemeye çalışan eyalet düzeyindeki otoritelere karşı çok sayıda davaya yol açtı.

CFTC geçen hafta, Kalshi ve Polymarket gibi platformlarda sunulan spor olay sözleşmelerini kumarı işaret eden "rastlantısal şans oyunlarından" ayırabilecek bir taslak kural yayımladı. Kamuoyunun, kurumun spor olay sözleşmeleri ve bahis düzenlemesine eyalet ile federal düzeyde nasıl yaklaşacağını etkileyebilecek bu taslağa görüş bildirmesi için 45 günü bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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