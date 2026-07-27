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CFTC tahmin piyasalarına kırmızı çizgiyi hatırlattı

CFTC tahmin piyasalarına kırmızı çizgiyi hatırlattı
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), tahmin piyasası operatörlerine bu yıl ikinci kez uyarı gönderdi. Komisyon, operatörlerin geniş kapsamlı ve şablon tipi olay sözleşmesi sertifikasyonları düzenlemeyi bırakmasını istedi.

Kendisini tahmin piyasalarının başlıca düzenleyicisi olarak tanımlayan CFTC, cuma günü konuyu açıklığa kavuşturan bir bildiri yayımladı. Söz konusu bildiri, komisyonun bu yılki ikinci uyarısı oldu.

Bildiriye göre süregelen politika tartışmalarına ve önerilen düzenleme çalışmalarına karşın piyasalar, olay sözleşmelerini Emtia Borsası Yasası ve CFTC düzenlemelerine uygun biçimde komisyonun önceden onayı olmadan sertifikalandırma yetkisini koruyor. Bu yetki, öz sertifikasyonu düzenleyen yasal çerçeveye tabi tutuluyor.

KOMİSYON GENİŞ KAPSAMLI SERTİFİKALARA KARŞI ÇIKTI

CFTC 24 Temmuz'daki duyurusunda, yetki alanındaki platformların çok sayıda olay sözleşmesini gerekli ayrıntıları sunmadan öz sertifikasyonla onayladığına dikkat çekti. Komisyona göre bu platformlar, önerilen her sözleşme türünün şartlarını ve koşullarını, ürünün şartlarına, dayanak emtiaya ve uygunluğuna ilişkin kısa bir açıklama ve analizi sunmuyor. CFTC, geniş kapsamlı ve şablon tipi sertifikaların gönderilmemesi gerektiğini yineledi. Komisyon, aşırı genelleştirilmiş başvurulara ilişkin benzer bir uyarıyı 12 Mart'ta da yapmıştı.

UYARI KAMU YARARI DÜZENLEMESİNİN SON GÜNÜNDEN ÖNCE GELDİ

Bildiri, CFTC'nin bazı olay sözleşmelerine ilişkin kamu yararı değerlendirmelerini düzenleyen önerilen kural değişikliklerine yönelik görüş sunma süresinin dolmasından yalnızca birkaç gün önce yayımlandı. Komisyon, bir olay sözleşmesinin kamu yararına aykırı olup olmadığını nasıl belirleyeceğini netleştirmek için değişiklikler önerdi ve üç aşamalı bir analitik çerçeve kurdu. Bu çerçeve, sözleşmeleri terörizm, suikast ya da kumar gibi faaliyetlerle ilişkisi üzerinden değerlendirecek ve yalnızca uygun sözleşmelerin işleme açılmasını sağlayacak. Bir hukuk firması haziran ayında, önerilen kuralın kabul edilmesi halinde tahmin piyasalarına yönelik düzenleyici ortamı temelden yeniden şekillendireceğini belirtmişti.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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